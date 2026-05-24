Panică în Poiana Brașov. Un urs a intrat într-un hotel. Reacția operatorului 112: ”Nu e o urgență”

Situație tot mai îngrijorătoare în Poiana Brașov, unde prezența urșilor în apropierea hotelurilor și restaurantelor provoacă panică atât în rândul turiștilor, cât și al angajaților din unitățile turistice.

Potrivit Știri Brașov, mai mulți reprezentanți ai hotelurilor din stațiune susțin că animalele sălbatice ajung frecvent lângă clădiri, iar în unele cazuri au intrat chiar în interior.

Un nou incident ar fi fost semnalat în această dimineață, când angajații unui hotel au transmis că prezența urșilor a devenit „aproape o obișnuință periculoasă”.

„Deja e de speriat. Dacă lăsăm ușa deschisă, intră în casă. Nu mai vorbesc să vină turiștii, căci le este frică. Turiștii care mai veneau acum îmi spun că nu mai riscă să vină cu copii la Poiana Brașov de frica urșilor. Chiar nu știm ce e de făcut. E deja de alertă maximă”, au transmis persoane din zonă.

Situația pare să se repete aproape zilnic. Reprezentanții unui alt hotel din stațiune susțin că un urs ar fi intrat din nou în unitatea de cazare, în cursul serii trecute.

„A fost și la noi aseară, din nou. A intrat iar în hotel. A sunat colegul la 112 și i s-a spus că un urs în hotel nu este o urgență și să nu mai sune la ei. Și că trebuie anunțată Poliția din Poiana Brașov”, au relatat angajații.

Reprezentanții unităților turistice spun că situația afectează inclusiv imaginea stațiunii, în condițiile în care unii turiști ar evita să mai vină în Poiana Brașov, mai ales împreună cu copiii.