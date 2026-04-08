Statul a recuperat mai puțin de 4% din prejudiciile din marile dosare de corupție

Statul român a recuperat mai puțin de 20 de milioane de euro din 12 dosare grele de corupție. Asta în timp ce prejudiciul cauzat se ridică la peste 500 de milioane de euro, arată o analiză Libertatea.

S-a ajuns aici, după ce inculpații au câștigat în urma contestațiilor sau a rejudecării unor procese. Iar în final, statul a mai pierdut și terenuri de peste un miliard de euro, pe care inițial le câștigase în instanță.

Iată cine sunt cei care au prejudiciat statul cu sume colosale:

Dan Voiculescu – Dosarul ICA

Omul de afaceri Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul privatizării Institului de Cercetări Alimentare (ICA). Potrivit procurorilor anticorupţie, Voiculescu și asociații ar fi diminuat valoarea activelor ICA, facilitând grupului de firme controlat de omul de afaceri, preluarea acţiunilor institutului.

În urma acestui dosar trebuiau recuperate peste 60 de milioane de euro. În final, statul a reușit să obțină puțin peste 16% din această sumă.

Maricel Păcuraru – Dosarul Poșta Română

Patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a fost condamnat la 4 ani de închisoare. El a fost vizat în două mari dosare: frauda cu polițele de asigurare de la Poșta Română și frauda cu cartelele pre-pay de la Loteria Română.

În primul dosar, instanța l-a obligat la plata a 4 milioane de euro către Poșta Română, însă instituția nu s-a mai obosit să formuleze cerere de recuperare a prejudiciului.

În celălalt dosar, Maricel Păcuraru a produs Loteriei Române o pagubă de 5 milioane de euro.

Elena Udrea – Dosarul Gala Bute și Hidroelectrica

Elena Udrea a fost vizată de trei mari dosare de corupție instrumentate de DNA. A primit 6 ani de închisoare cu executare doar în dosarul Gala Bute. În celelalte dosare, a scăpat prin prescripție. În dosarul privind organizarea Galei Bute, instanța a stabilit că Udrea trebuie să dea înapoi 8,1 milioane de lei prejudiciu și 991.000 de lei confiscare în folosul statului.

Nu s-a reușit nici în cazul ei recuperarea integrală a pagubei. Din sumele stabilite de instanță, statul a obținut puțin peste 5 milioane de lei, în mare parte bani recuperați din valorificarea bunurilor sechestrate, ceea ce reprezintă ,,57,61% din suma stabilită de recuperat”, conform ANAF.

Ovidiu Tender și Marian Iancu – Dosarele RAFO-Carom

Afaceristul Ovidiu Tender a fost condamnat la 12 ani și 7 luni în dosarul RAFO-Carom, în timp ce omul de afaceri Marian Iancu a primit 14 ani de închisoare, pentru înșelăciune.

În cazul lui Tender, justiția a decis confiscarea sumei de 137,4 milioane de lei și prejudiciu de plată în solidar de 162,9 milioane de lei. În acest dosar, ANAF precizează că „a fost încasată suma totală de 12.873.070 lei, din care a fost restituită, ca urmare a dispozițiilor definitive ale instanţei de judecată, suma totală de 11.602.500 lei”. Ulterior, după o contestație la executare, instanțele au ridicat sechestrul asigurator și măsura popririi.

În ceea ce-l privește pe Marian Iancu, Curtea de Apel București a decis confiscarea sumei de 755,4 milioane de lei și prejudiciu de plată în solidar a 135 de milioane de lei, într-un dosar de spălare de bani. Din această sumă s-au recuperat 37,8 milioane de lei, iar în prezent se continuă executarea silită.

Gabriel „Puiu” Popoviciu – Dosarul Băneasa

Puiu Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare, într-un dosar de corupţie, care se referă la terenurile fostei ferme Băneasa, deținut în acte de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) și dat apoi către firma lui Popoviciu. În total, 224 de hectare de teren extrem de valoros din nordul Capitalei.

În final, Puiu Popoviciu ajunge să nu facă o zi de închisoare. A plecat din țară înainte de sentință și s-a stabilit apoi la Londra.

Potrivit ANAF, se stabilise în acest caz ,,instituirea măsurilor asiguratorii până la concurența sumelor 1.418.647 lei și 619.472.218 lei, asupra bunurilor/disponibilităților băneşti/sumelor datorate de către terți aparţinând debitorilor”. În urmă cu 2 ani, Popoviciu și-a angajat avocați buni, care au obținut în instanță anularea a două Hotărâri de Guvern care vizau terenul, astfel că s-a ridicat sechestrul. Sentința inițială a fost revizuită, iar condamnarea anulată. Așa se face că terenurile nu vor mai reveni niciodată în proprietatea statului.

Sorin Oprescu – Dosarul mitei

Fostul primar al Capitalei a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare, după ce a primit în 2015, 25.000 de euro de la un fost director al Administraţiei Cimitirelor, bani care ar proveni din acte de corupţie.

Sorin Oprescu a fost prins în Grecia și arestat în vederea extrădării. El a fost eliberat pe cauțiune , dar nu a mai fost predat. Conform ANAF, instanța a dispus confiscare specială și confiscare extinsă, plus plata a 50.000 de lei drept cheltuieli de judecată. În final, ANAF a reușit să recupereze efectiv în acest dosar 50.000 de lei.

Nelu Iordache – dosarele Transalpina și Arad-Nădlac

Omul de afaceri Nelu Iordache, fostul patron al Blue Air și al constructorului Romstrade, a fost condamnat la 11 ani și 9 luni de închisoare în dosarul autostrăzii Arad-Nădlac și la 6 ani de închisoare în dosarul Transalpina.

În primul dosar, prejudiciul estimat de procurori era de 1,2 miliarde de lei, dar a fost în final obligat la plata a 14,1 milioane de lei confiscare. Fiscul a recuperat 1,67 milioane de lei.

Prejudiciul în dosarul Transalpina se ridică la 45,7 milioane de lei. Însă, în documentul obținut de la ANAF de către jurnaliștii de la Libertatea, se precizează că „acesta nu se află în instrumentarea Serviciului executări silite cazuri speciale competent”.