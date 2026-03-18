Haos în Parlament: ajutoarele pentru pensionari au trecut la vot, apoi au fost respinse

Scandal monstru în comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului, unde amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii cu venituri mici și pentru familiile vulnerabile a fost, inițial, declarat adoptat, apoi respins după o reinterpretare a regulamentului. În final, parlamentarii PSD au părăsit sala, acuzând că votul a fost întors printr-o procedură ilegală.

- Publicitate -

Potrivit Digi24, amendamentul prevedea suplimentarea bugetului Ministerului Muncii cu încă 1,1 miliarde de lei. La primul anunț, rezultatul votului a fost de 23 de voturi pentru, 19 împotrivă și o abținere, iar propunerea a fost considerată adoptată. PNL și USR s-au opus, susținând că măsura este una populistă și că ar pune presiune suplimentară pe buget. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis în comisie că nu susține amendamentul.

Ulterior, președintele de ședință, liberalul Bogdan Huțucă, a ridicat problema modului în care se calculează majoritatea: dacă raportarea se face la numărul voturilor exprimate sau la numărul parlamentarilor prezenți în sală.

- Publicitate -

În contextul în care parlamentarii AUR au fost prezenți, dar nu au votat, secretarul comisiei a explicat, după o pauză de cinci minute, că pentru adoptare era nevoie de jumătate plus unu din numărul celor prezenți, adică 26 de voturi, nu doar de majoritatea voturilor exprimate. În aceste condiții, amendamentul a fost declarat respins.

Momentul a provocat reacții dure din partea social-democraților. Deputatul PSD Marius Budăi a acuzat că se „răstoarnă democrația”, iar ministrul Muncii, Florin Manole, a susținut că PNL și USR „vor să facă orice” pentru ca amendamentul să nu treacă. La rândul său, USR a calificat demersul PSD drept iresponsabil și populist.

După anunțarea rezultatului final, parlamentarii PSD, alături de ministrul Muncii, au părăsit sala. Chiar dacă amendamentul a fost respins în comisie, acesta poate ajunge în continuare în plen, unde va fi supus votului final