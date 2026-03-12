- Publicitate -
A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf

Autor: Roxana Tănase
trupa Holograf

Iulian Vrabete, basistul trupei rock Holograf, s-a stins din viață. Acesta era unul dintre cei mai aprecizați basiști ai scenei rock autohtone.

Apropiații lui Iulian Vrabete au făcut anunțul, joi, pe rețelele de socializare. Acesta era cunoscut drept unul dintre cei mai apreciați basiști ai muzicii rock din România. De-a lungul carierei a participat la numeroase concerte și turnee, care au marcat istoria trupei

Iulian Vrăbete, cunoscut și ca Mugurel Vrăbete, s-a născut în anul 1955, la Craiova. Este unul dintre cei mai apreciați basiști din România și a făcut parte din trupa Holograf începând din anul 1987.

„A plecat la cer cel mai bun și drag prieten! Mugurel Vrabete”, a scris, pe Facebook, Relu Bitulescu.

