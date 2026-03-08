Sindicatele din Educație amenință cu boicotarea Evaluărilor Naționale

Liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a anunțat că profesorii iau în calcul boicotarea examenelor naționale care vor avea loc la vară. Decizia vine în contextul nemulțumirilor legate de buget și de măsurile de austeritate.

- Publicitate -

Declarațiile au fost făcute după protestul de la Palatul Cotroceni de săptămâna trecută și pe fondul discuțiilor despre alocarea de 2,8% din PIB pentru Educație în bugetul național.

Nistor a declarata aseară la Antena 3 că în perioada imediat următoare se discută și despre boicotarea simulărilor, iar sindicatele nu exclud noi acțiuni de stradă.

- Publicitate -

Liderul sindical l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru lipsa unei întâlniri cu reprezentanții profesorilor și a susținut că măsurile de austeritate au avut efecte negative în sistem.

Acesta a mai afirmat că reducerea alocării bugetare la 2,8% din PIB ar fi „mai puțin de jumătate cât ar trebui” pentru Educație și a avertizat că, dacă nu se găsesc soluții, tensiunile vor continua.