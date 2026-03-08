- Publicitate -
Sindicatele din Educație amenință cu boicotarea Evaluărilor Naționale

Liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a anunțat că profesorii iau în calcul boicotarea examenelor naționale care vor avea loc la vară. Decizia vine în contextul nemulțumirilor legate de buget și de măsurile de austeritate.

Declarațiile au fost făcute după protestul de la Palatul Cotroceni de săptămâna trecută și pe fondul discuțiilor despre alocarea de 2,8% din PIB pentru Educație în bugetul național.

Nistor a declarata aseară la Antena 3 că în perioada imediat următoare se discută și despre boicotarea simulărilor, iar sindicatele nu exclud noi acțiuni de stradă.

Liderul sindical l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru lipsa unei întâlniri cu reprezentanții profesorilor și a susținut că măsurile de austeritate au avut efecte negative în sistem.

Acesta a mai afirmat că reducerea alocării bugetare la 2,8% din PIB ar fi „mai puțin de jumătate cât ar trebui” pentru Educație și a avertizat că, dacă nu se găsesc soluții, tensiunile vor continua.

