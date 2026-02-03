Fake news viral despre ceasul lui Ilie Bolojan. Cât costă, de fapt, accesoriul premierului

Un fake news privind ceasul purtat de premierul Ilie Bolojan s-a viralizat pe rețelele de socializare în ultimele zile.

Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea TV și fost candidat la Primăria Capitalei, a lansat în spațiul public ideea că premierul Ilie Bolojan poartă un ceas foarte scump, în contextul majorării taxelor și impozitelor locale.

Alexandrescu a postat pe Facebook un mesaj în care a susținut că valoarea, la mâna a doua, a ceasului purtat de premier ar fi de aproximativ 30.000 de euro.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului a dezmințit informația, precizând că este vorba despre un ceas obișnuit, marca Timex.

Ieri, premierul Ilie Bolojan a arătat unei jurnaliste de la Realitatea TV ceasul pe care îl poartă, confirmând că este un Timex, a cărui valoare este de cel mult 150 de euro.