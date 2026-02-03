- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Fake news viral despre ceasul lui Ilie Bolojan. Cât costă, de fapt, accesoriul premierului

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Un fake news privind ceasul purtat de premierul Ilie Bolojan s-a viralizat pe rețelele de socializare în ultimele zile.

- Publicitate -

Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea TV și fost candidat la Primăria Capitalei, a lansat în spațiul public ideea că premierul Ilie Bolojan poartă un ceas foarte scump, în contextul majorării taxelor și impozitelor locale.

Alexandrescu a postat pe Facebook un mesaj în care a susținut că valoarea, la mâna a doua, a ceasului purtat de premier ar fi de aproximativ 30.000 de euro.

- Publicitate -

ceas bolojan anca alexandrescu

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului a dezmințit informația, precizând că este vorba despre un ceas obișnuit, marca Timex.

Ieri, premierul Ilie Bolojan a arătat unei jurnaliste de la Realitatea TV ceasul pe care îl poartă, confirmând că este un Timex, a cărui valoare este de cel mult 150 de euro.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

1 COMENTARIU

  1. Ieri avea alt ceas la mana care l a arătat,știa de problema căci cu o zi înainte la solicitările jurnaliștilor despre ceas a tăcut mâlc și nu a vrut sa l arate.
    Ne crede prosti

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Lovitură de teatru în Prahova. Instanța a declarat ilegal ordinul care oprea antigrindina

Marius Nica Marius Nica -
Ordinul ministrului Agriculturii din 2024, prin care a fost...

Nici taximetristul Mircea, eroul cu Logan galben, nu există. Cum suntem păcăliți cu texte scrise de IA

Marius Nica Marius Nica -
Taximetristul Mircea, care ia cadouri orfanilor, nu există! După...

Alarmant! Copii de 6–7 ani, aduși în comă alcoolică la Pediatria din Ploiești

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Consumul de alcool în rândul copiilor a devenit, din...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -