Ilie Bolojan a primit votul de încredere al PNL. Propunerea privind schimbarea șefilor de filiale, respinsă

Premierul Ilie Bolojan a cerut și a primit, luni seară, un vot de încredere din partea liderilor PNL. Propunerea ca șefii de filiale cu rezultate slabe la ultimele alegeri să fie schimbați a picat la vot.

Luni seară, liderii PNL s-au întâlnit cu președintele partidului, Ilie Bolojan, după ce premierul a cerut un vot de încredere.

Pentru propunerea ca Bolojan să continue ca premier au fost exprimate 47 de voturi „pentru” și trei „împotrivă”.

Premierul a cerut conducerii PNL și un vot pentru demiterea președinților celor 10 filiale cu cele mai slabe rezultate la alegerile de anul trecut.

Propunerea a fost însă respinsă la vot.