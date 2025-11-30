Incident pe calea ferată, în România. Un tren de călători a lovit o osie de vagonet

Un tren de călători a lovit în seara zilei de 29 noiembrie osie aparținând unui vagonet tehnologic. Un al doilea obiect similar a fost descoperit pe o altă linie. Autoritățile nu exclud ipoteza unui act de sabotaj.

Potrivit unui comunicat al CFR SA, inidentul s-a produs sâmbătă seară, în jurul orei 19:05, pe magistrala 100, în stația CF Crușovăț. Atunci, trenul IR 1691 a surprins și a lovit pe linia II directă o osie aparținând unui vagonet tehnologic.

După oprirea trenului, personalul feroviar a identificat o a doua osie de vagonet amplasată pe linia III, de persoane necunoscute.

”Analiza preliminară confirmă că aceste elemente nu aveau justificare tehnică pe infrastructură, iar amplasarea lor a pus în pericol siguranța circulației și integritatea pasagerilor și a personalului feroviar” transmite CFR SA.

La finalizarea investigațiilor la fața locului, trenul IR 1691 și-a continuat deplasarea, cu o întârziere de 138 de minute.

FOTO: Obiectele lăsate intenționat pe calea ferată (sursa: Club Feroviar)

