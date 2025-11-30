- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Incident pe calea ferată, în România. Un tren de călători a lovit o osie de vagonet

Marius Nica
Autor: Marius Nica
sabotaj cfr
Obiectele lăsate intenționat pe calea ferată (sursa: Club Feroviar)

Un tren de călători a lovit în seara zilei de 29 noiembrie osie aparținând unui vagonet tehnologic. Un al doilea obiect similar a fost descoperit pe o altă linie. Autoritățile nu exclud ipoteza unui act de sabotaj. 

- Publicitate -

Potrivit unui comunicat al CFR SA, inidentul s-a produs sâmbătă seară, în jurul orei 19:05, pe magistrala 100, în stația CF Crușovăț. Atunci, trenul IR 1691 a surprins și a lovit pe linia II directă o osie aparținând unui vagonet tehnologic.

După oprirea trenului, personalul feroviar a identificat o a doua osie de vagonet amplasată pe linia III, de persoane necunoscute.

- Publicitate -

”Analiza preliminară confirmă că aceste elemente nu aveau justificare tehnică pe infrastructură, iar amplasarea lor a pus în pericol siguranța circulației și integritatea pasagerilor și a personalului feroviar” transmite CFR  SA.

La finalizarea investigațiilor la fața locului, trenul IR 1691 și-a continuat deplasarea, cu o întârziere de 138 de minute.

FOTO: Obiectele lăsate intenționat pe calea ferată (sursa: Club Feroviar)

- Publicitate -

  1. Lipsă de disciplină la CFR SA , asemenea componente trebuie marcate , ținute in siguranță incuiate . Cei responsabili trebuie să răspundă cu demisia . Și nu sunt puțini

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Prosumatorii, victimele sistemului. Produc energie, dar sunt ”arși” la facturi

Alexandru Olteanu Alexandru Olteanu -
Sunt prosumator, client Electrica Furnizare. Panourile de pe casă...

De ce vin urșii în zonele locuite și de ce atacă animale

Corina Matei Corina Matei -
Atacurile urșilor în ultimii ani au cunoscut o amploare...

Criza apei în Prahova. Situația din localitățile afectate

Redacția Observatorulph.ro Redacția Observatorulph.ro -
12 comune și orașe din Prahova au rămas fără...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -