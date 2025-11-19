Biletele de tren se scumpesc din decembrie

Biletele de tren se vor scumpi din nou în decembrie, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor, care a fost aplicată în vară. Scumpirea de acum este din cauza ratei inflației și va fi de aproximativ 10%.

În fiecare lună decembrie, prețurile biletelor de tren cresc în funcție de rata anuală a inflației, atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați. 2025 este al treilea an consecutiv în care se întâmplă acest lucru.

Potrivit reprezentanților Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), procentul cu care se va indexa prețul biletelor este de 9,88%, conform Buletinului INS nr. 260/13.10.2025, unde este stabilit indicele prețurilor de consum (IPC).

Mersul Trenurilor 2025-2026 intră în vigoare la 14 decembrie și de atunci va fi aplicată scumpirea.

Precizările CFR

Referitor la informațiile apărute în sptațiul media privind majorarea tarifelor biletelor de tren începând cu data de 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor 2025-2026, CFR Călători precizează:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este intituția care are, prin lege, atribuția de a modifica prețurile biletelor de tren, în funcție de rata inflației și care se aplică tuturor transportatorilor feroviari de călători din România.

Modificarea tarifelor la călătoria cu trenul se actualizează anual de către ARF, pe baza indicelui de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică la data de 1 octombrie.