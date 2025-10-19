Un nou lot al Autostrăzii Ploiești – Buzău va fi deschis în noiembrie

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Ruriere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că un nou lot al Autostrăzii Ploiești – Buzău va fi deschis circulației în noiembrie. Valoarea investiției pe lotul 3 (Pietroasele – Buzău) este de 1,093 miliarde lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin PNRR.

„Ritm de lucru bun pe șantierul lotului 3 ( Pietroasele – Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău!

Asocierea de constructori turci Nurol – Makyol este mobilizată în șantier cu 360 de muncitori și 239 de utilaje. Progresul fizic pe acest lot de autostradă, este de 85%.

În acest ritm de lucru, estimez că la sfârșitul lunii noiembrie vom da în trafic și cei 13,9 km ai acestui lot, astfel încât să putem circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București la Focșani”, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Contractul are o valoare de 1,093 miliarde lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin PNRR.

Reamintim faptul că vineri a fost deschisă circulația pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Mizil – Pietroasele, care va prelua traficul de tranzit din Mizil. (Detalii AICI).

Imagini cu Autostrada A7, lotul Pietroasele – Buzău