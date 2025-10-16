A7, Autostrada Moldovei, deschisă pentru încă 28 de kilometri

După ce, Asociația Pro Infrastructură a anunțat astăzi, 16 octombrie, că lotul 2 din A7 Ploiești-Buzău, cuprins între Mizil și Buzău, ar urma să se deschidă vineri, Cristian Pistol, director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, a făcut următorul anunț:

„Deschidem mâine după amiază circulația pe încă 28 km din A7!

Ajungem astfel la aproximativ 132 km de autostradă deschiși circulației din totalul celor 319 km ai Autostrăzii Moldovei.

Lotul 2 (Mizil – Pietroasele) al autostrăzii Ploiești – Buzău, va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit care acum trece prin orașul Mizil”, a transmisCristian Pistol.

Autostrada Ploiești-Buzău arată, pe loturi, astfel:

Lot 1 Dumbrava (A3) – Mizil, 21,00km. Câsțigător desemnat în aprilie 2022: Asocierea Impressa Pizzarotti & C SPA – Pizzarotti SA – Retter Project Management SRL, Pret: 1.468.550.055,22 lei fara TVA, durata de executie 20 de

Lot 2 Mizil – Pietroasele, 28,35km. Câștigător desemnat în februarie 2022: Asocierea Coni SRL – Trace Group. Preț: 1,25 miliarde lei fara TVA, durata execuție: 20 luni. Contract semnat în iunie 2022. Termen deschidere: 2025, lucrări nefinalizate.

Lot 3 Pietroasele – Buzau, 13,90km. Câșigător desemnat în octombrie 2023: Asocierea Nurol Inşaat Ve Ticaret A.S. (lider) – Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S., preț: 1,09 miliarde lei (fara TVA). Durată execuție: 20 luni. Contract semnat în noiembrie 2023. Termen de deschidere: 2025.