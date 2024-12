Ce spune Călin Georgescu despre Horațiu Potra și influncerii care l-au susținut pe tik tok

Călin Georgescu a fost întrebat într-o emisiune ala Realitatea Plus dacă îl cunoaște pe Horațiu Potra, bărbatul reținut pentru 24 de ore de procurorii din Ploiești, dar și pe influencerii care l-au susținut în campania electorală pentru alegerile prezidențiale anulate de CCR.

„Nu-i cunosc pe acei influenceri, nu am nicio legătură cu ei. Foarte bună întrebare. Nu-i cunosc. Îmi pare rău însă de tot ceea ce suferă fiecare cetățean român, mai ales astăzi. Am înțeles și eu ce verificări s-au făcut, abuzive, evident, și practic au speriat lumea în ultima instanță. Însă cu siguranță că pot să ia orice, dar sufletul romanului nu au cum să-l ia”, a spus Georgescu, la Realitatea PLUS.

De asemenea, în aceeași emisiune, moderatoarea l-a întrebat pe Georgescu dacă a auzit de Horaţiu Potra, dacă are vreo legătură cu acesta şi dacă el l-a chemat la Bucureşti?

Georgescu a răspuns: „Am auzit şi eu, sigur că da. Nici vorbă, nu. Nu există aşa ceva. (…) Ştiu de el, evident, ştiu cum ştiţi şi dumneavoastră”.

La replica moderatoarei că ea nu auzise niciodată de Horaţiu Potra, Călin Georgescu a adăugat: „Nu, adică în sensul că nu e de acum, e chestie mai veche povestea asta”.

„Nu l-am întâlnit personal, n-am de ce să spun lucrul ăsta, ştiu şi eu cum a auzit toată lumea”, a mai spus Georgescu.

Reamintim că Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină și considerat omul care asigură paza lui Călin Georgescu, a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Reținerea a fost confirmată de către avocații săi, care spun că acuzațiile sunt de instigare publică și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, având legătură cu arsenalul găsit de către anchetatori și cu o postare pe Facebook.

Anchetatorii susțin că în mașina acestuia au fost găsite un pistol, un dispozitiv de împrăștiere gaze iritant-lacrimogene cu aspect de pistol și butelia aferenta cu piper, o bucată de articol pirotehnic tip petardă, un dispozitiv tip box, un topor, cinci cuțite tip briceag, trei cuțite, două lame de cuțit, un baston telescopic, precum și sumele de 24.990 de lei, 5.197 de dolari, 200 de coroane cehe, 100 de euro și 560.000 de franci congolezi.