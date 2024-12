Marele premiu la Loto 6/49, de peste 900.000 de euro, a fost câștigat

Loteria Română a anunțat că, duminică, marele premiu la Loto 6/49, la categoria I, în valoare de peste 900.000 de euro, a fost câștigat. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Piatra Neamt si a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 28,50 de lei.

La tragerea suplimentara Loto 6/49 de duminică, 1 Decembrie 2024, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 4.511.066,80 de lei (peste 900.000 de euro), a anunțat Loteria Română.

Biletul norocos a fost jucat la agentia 27-026 din Piatra Neamt si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 28,50 de lei.

„Acesta este al cincilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 14.11.2024 si a fost in valoare de 47.703.321,40 lei”, a mai anunțat Loteria Română.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul.

Numerele norocoase

Loto 6/49: 36 27 16 46 23 32

Extragerea suplimentară 6/49: 7 15 26 37 34 19