PNL a rămas fără candidați la Camera Deputaților în Diaspora. Gafa lui Rareș Bogdan

Românii din diaspora, care s-au dus la vot la alegerile parlamentare, au constatat că PNL nu are candidați la Camera Deputaților. Motivul este incredibil: oficialii liberali au uitat să introducă pe listă candidați femei și astfel au încălcat legea electorală.

Informația a fost publicată de Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, pe Facebook.

”A început votul și ne scrie lumea nedumerită că nu găsește marele partid al Brătienilor, zice că s-au tipărit buletinele greșit. Buletinele sunt ok, oameni buni, doar că sub înțeleapta conducere Johannis-Ciucă partidul a uitat să pună femei pe listă cum cere legea, așa că a fost descalificat pe circumscripția diaspora. Generalu’ Management, vă dați seama; voi vă așteptați ca ăștia să conducă ministere. Bine, cu Bolojan n-o să mai pună femei nicăieri, dar măcar aia o să fie deliberat, nu din prostie ca acum” este mesajul lui Ioniță.

Reamintim că Legea 202/2002 prevede egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și în procesul electoral.

Rareș Bogdan, care este șeful organizației PNL Diaspora, spunea în luna octombrie că partidul va folosi o cale extraordinară de atac, însă liberalii au pierdut procesul astfel încât PNL a rămas fără candidați la Camera Deputaților în secțiile din străinătate.