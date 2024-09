AccessABILITY Expo începe mâine: Cel mai mare eveniment dedicat persoanelor cu dizabilități din România

AccessABILITY Expo își deschide porțile mâine la Biblioteca Națională a României din București. Derulat între 27 și 29 septembrie, evenimentul promite oportunități reale pentru persoanele cu dizabilități din România, oferind mii de șanse de angajare, ateliere captivante, experiențe imersive și speakeri inspiraționali.

- Publicitate -

AccessABILITY Expo este un eveniment GRATUIT, de neratat pentru toți actorii implicați în comunitatea persoanelor cu dizabilități – fie că sunt în căutarea unui loc de muncă, interesați de tehnologie sau pasionați de incluziune.

Lestat Monroe, Vicepreședinte și Fondator al AccessABILITY Expo, a declarat: “AccessABILITY Expo este o platformă unică unde toți cei din comunitatea persoanelor cu dizabilități – persoane, angajatori, profesioniști, autorități și susținători – se pot reuni într-un singur loc. Este o oportunitate excepțională de a crea conexiuni semnificative, de a împărtăși idei și de a deschide uși pentru persoanele cu dizabilități. Reunind voci-cheie din diverse industrii și sectoare, ne propunem să construim o societate mai incluzivă, în care talentul este recunoscut și apreciat. Fiecare interacțiune de la acest eveniment este un pas către eliminarea barierelor și promovarea incluziunii.”

Evenimentul va reuni 20 de speakeri inspiraționali, 40 de expozanți și mii de participanți din comunitatea persoanelor cu dizabilități.

- Publicitate -

Momente cheie la AccessABILITY Expo:

Târgul de locuri de muncă ED&I: Angajatori de top din diverse industrii vin pregătiți să angajeze mii de persoane talentate cu dizabilități. Companiile participante includ Kaufland, Decathlon, Alexandrion Group și multe altele.

Angajatori de top din diverse industrii vin pregătiți să angajeze mii de persoane talentate cu dizabilități. Companiile participante includ Kaufland, Decathlon, Alexandrion Group și multe altele. Conferința Ziua Românească pentru Conștientizarea Accesibilității (RAAD): Voci importante vor aborda provocările legate de accesibilitate și incluziunea la locul de muncă pentru cele aproximativ 900.000 de persoane cu dizabilități vizibile și invizibile din România.

Voci importante vor aborda provocările legate de accesibilitate și incluziunea la locul de muncă pentru cele aproximativ 900.000 de persoane cu dizabilități vizibile și invizibile din România. Ateliere inspiraționale și paneluri: Lideri din diverse industrii vor împărtăși idei despre incluziunea persoanelor cu dizabilități, diversitate și abilitare. Aceste sesiuni sunt concepute nu doar pentru a motiva, ci și pentru a oferi companiilor de toate dimensiunile strategii aplicabile.

Lideri din diverse industrii vor împărtăși idei despre incluziunea persoanelor cu dizabilități, diversitate și abilitare. Aceste sesiuni sunt concepute nu doar pentru a motiva, ci și pentru a oferi companiilor de toate dimensiunile strategii aplicabile. Convenția Well-being: Ateliere dedicate sănătății mentale și fizice, special concepute pentru persoanele cu dizabilități.

Ateliere dedicate sănătății mentale și fizice, special concepute pentru persoanele cu dizabilități. TEDx Băneasa Limitless: Discursuri care depășesc granițele a ceea ce este posibil. Experți din diverse domenii vor aduce perspective asupra diversității, împărtășind experiențele personale și oferind viziuni proaspete și incluzive pentru viitor.

Discursuri care depășesc granițele a ceea ce este posibil. Experți din diverse domenii vor aduce perspective asupra diversității, împărtășind experiențele personale și oferind viziuni proaspete și incluzive pentru viitor. Expoziția ALT Portraits/Alternative Portraits: O expoziție care reimaginează diversitatea și incluziunea prin portrete creative și neconvenționale. Aceste opere de artă contestă stereotipurile și extind narațiunea culturală în jurul dizabilităților.

Toți partenerii, susținătorii și sponsorii evenimentului sunt dedicați creării unui viitor la care toată lumea își poate aduce contribuția.

Partenerul principal al evenimentului este Kaufland. AccessABILITY Expo 2024 este susținut de Ambasada Sustenabilității în România, Belgian Luxembourg Romanian Elite Business Women, Ambasada Marii Britanii la București, Elite Business Women, Ambasada Belgiei la București, Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România, Camera de Comerț a Moldovei, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Camera de Comerț Olandeză-Română, Ambasada Norvegiei, Camera de Comerț Româno-Portugheză, She is Mom, The Better Ist, Ambasada SUA la București. Partenerii noștri strategici includ Camera de Comerț Româno-Britanică, Fit For Future, Motivation și TedX Băneasa.

- Publicitate -

Evenimentul este sponsorizat de Banca Transilvania, Decathlon, Dentons, Exim Banca Românească, MyEcoBox.ro, NN și Raiffeisen Bank România. Partenerii noștri media sunt Profit.ro, News.ro, Business Review, GovNet, Jurnal Social, ejobs.ro, Nine O’Clock, RFI, StartUP, Itsy Bitsy și Wall-Street.ro.

AccessABILITY Expo 2024 este conceput pentru a fi accesibil pentru toată lumea, cu materiale tipărite în Braille, formate cu caractere mari și facilități adaptate tuturor abilităților. Activitățile sunt deschise tuturor vârstelor, iar evenimentul este gratuit.

Detalii eveniment: Date: 27-29 septembrie 2024

Locație: Biblioteca Națională a României, București

Înscriere: Gratuit – Înregistrează-te aici