Lidl a renunțat la influenceriţa Sânziana Negru, după ce vedeta a aruncat alimentele promovate la gunoi

Influenceriţa Sânziana Negru, care a devenit cunoscută după ce a câștigat a câștigat emisiunea „America Express” 2023, este subiectul unui scandal. Vedeta a aruncat o pungă plină cu alimente intacte la gunoi, produsele respective fiind folosite pentru promovarea lanțului de magazine Lidl la festivalul Electric Castel.

Pe rețelele de socializare a apărut postarea unui internaut, Avram Grigorescu, în care punga plină de produse alimentare nedesfăcute de la Lidl era aruncată la un coș de gunoi.

A urmat un val de reacții negative care condamnau gestul influenceritei.

„Mai bine dădeaţi punga aia de la lidl plina cu mâncare la cineva decât sa o aruncaţi la gunoi. Asa e când primeşti lucruri gratis. Sunteţi nişte ipocriţi. Şi mult mai simplu sa ştergi videoclipul de pe TikTok decât sa îţi asumi”, i-a scris o fană.

Într-un răspuns transmis la solicitarea PaginadeMedia.ro, compania Lidl a precizat că gestul influenceriţei este „motiv al încetării unor potenţiale viitoare colaborări”.

”De îndată ce am aflat de pe reţelele de socializare de gestul Sânzianei, suntem întristaţi de ceea ce ea şi partenerul ei au făcut şi, mai ales, nu înţelegem de ce.

Aşteptarea noastră este ca o persoană cu care am mai avut colaborări punctuale în decursul ultimilor ani, să fie familiarizată cu ceea ce presupune risipa alimentară şi cu demersurile noastre de combatere a risipei, demersuri vizibile în Social Media, mediul în care activează.

Sperăm ca acest incident să fie o ocazie în plus pentru ca fiecare dintre noi să conştientizeze încă o dată, de câte ori ajunge în situaţia să arunce mâncare, să îşi ia propriile lecţii în ceea ce priveşte combaterea risipei alimentare şi acţiunile pe care le poate face în acest sens”.

Iubitul Sânzianei Negru și-a asumat vina pentru acest incident, potrivit hotnews.ro.

„După ce am terminat de filmat acel material, eu am luat punga şi am aruncat-o la gunoi. Produsele acelea care erau în pungă, multe dintre ele, au fost fâţâite, duse de colo, colo, în soare şi aşa mai departe, pentru că am filmat în mai multe locuri, că nu ne iese din prima mereu. Şi, sincer, am considerat că nu am ce să împart genul ăla de produse”.