Știați că simpla deținere a unui termometru cu mercur în casă este infracțiune? Pățania unui român

Un sucevean a încercat să se debaraseze legal de două termometre cu mercur pe care le avea în casă, însă nu a reușit.

- Publicitate -

„Prin anii 50, părinții mei au cumpărat un termometru de uz medical. Cu ceva ani în urmă, a fost scos din uz, deoarece partea din spate a termometrului era spartă. Exista riscul spargerii capilarei, cu consecința contaminării casei. Între timp, am mai avut un termometru rusesc, non medical, la o centrală termică, bun până să se spargă parțial. Am încercat, pe parcursul mai multor zile, să rezolv problema preluării gramelor de mercur otrăvitor. Am sunat în multiple locuri, dar fără succes. Problema s-a dovedit o nucă tare”, a povestit bărbatul.

Jurnaliștii de la Monitorul de Suceava au încercat să identifice o instituție a statului care ar putea explica cum poți scăpa legal de un termometru cu mercur.

Încercările au fost în zadar, deoarece de la DSP, ISU și prefectură nu a venit nicio soluție. Nici farmaciile nu au fost de ajutor, deși există o nouă lege începând cu acest an referitoare la primirea și depozitarea substanțelor periculoase din domeniul medical, însă nu are norme de aplicare.

Șeful Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe periculoase, comisarul-șef Gabriel Gheorghe Panțiru, a declarat că începând cu anul 2014, „simpla deținere a unui termometru cu mercur este infracțiune”, conform art. 359 din Codul penal.

Persoanele care sunt depistate că dețin sau transportă mercur li se deschide dosar penal și pot primi pedeapsa cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Dacă suceveanul s-ar fi prezentat cu termometrele la Poliție, i s-ar fi deschis dosar penal și ar fi fost obligat să achite costul neutralizării deșeului, deoarece se aplică principiul că „poluatorul plătește”.

- Publicitate -

Singurul răspuns rapid și pertinent a venit de la managerul unei firme de salubritate din Suceava, care i-a indicat o firmă de salubritate din Bacău, doarece niciuna din Suceva nu este autorizată pentru deșeuri periculoase.

Contactând firma din Bacău, suceveanul a constat că pentru a putea scăpa de cele două termometre ar trebui să plătească 190 de lei/bucată, plus TVA. Tariful este aplicat la fel indiferent de localitatea în care te afli.

„Sunt bani pe care în momentul ăsta nu-i am. Am un copil pe care îl întrețin în facultate. Când voi fi mai potent financiar voi suna la firma din Bacău și voi rezolva problema”, a explicat suceveanul.