Mama lui Vlad Pascu, șoferul drogat care o omorât doi tineri la 2 Mai, arestată preventiv

Judecătorii de la Tribunalul București au admis cererea procurorilor de arestare preventivă a Mirunei Pascu, mama șoferului drogat, Vlad Pascu, cel care a omorât doi tineri în stațiunea 2 Mai.

Aceasta este acuzată că ar fi săvârșit infracțiuni contra înfăptuirii justiției, adică ar fi încercată să mituiască mai multe persoane care au calitatea de martor în acest dosar, ba chiar ar fi amenințat aceste persoane, astfel încât acestea să dea declarații favorabile pentru fiul său, notează Antena 3.

stiripesurse.ro a publicat stenogramele convorbirilor dintre Miruna și Vlad Pascu, precum și plângerea pe care fosta prietenă a lui Vlad a depus-o la DIICOT pentru amenințare.

n depoziția din data de 12.09.2023, martora L. Rebecca a arătat:

„După ce a făcut accidentul mortal de la mare, la sfârșitul lunii august 2023, am primit pe telefonul mobil mai multe mesaje pe WhatsApp de la Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, prin care aceasta îmi solicita insistent să vorbesc cu ea despre ceva ce are presa și care m-ar expune. În ultimul mesaj din data de 31.08.2023, mi-a spus că, dacă nu voi catadicsi să iau legătura cu ea până luni, o să aibă mai multe materiale de dat la presă despre mine. Din acest motiv, pentru că m-am simțit amenințată, împreună cu mama mea, am formulat denunțul la DIICOT.

Miercuri, pe 6 septembrie, am sunat-o pe Pascu Miruna, care nu a răspuns, dar a încercat în repetate rânduri, joi, să ia legătura cu mine. Într-un final, joi seara am reușit să discut cu ea pe WhatsApp, cu telefonul pe speaker, ca să văd ce dorește de la mine. Discuția a fost lungă, mai mult de jumătate de oră și în discuție Pascu Miruna era foarte preocupată de faptul că vineri dimineață eu urma să fiu audiată ca martor la DIICOT- Constanța, în dosarul de deținere de droguri a lui Vlad Pascu. În cursul discuției, de mai multe ori, Pascu Miruna a încercat să mă convingă să nu mă duc la DIICOT-Constanța să dau declarație, iar pentru asta să-mi iau scutire medicală fie de la dermatolog, fie de la medicul de familie, sau dacă totuși decid să dau declarație, să spun că nu-mi amintesc că aș fi consumat droguri împreună cu Pascu Vlad și că în clipul mediatizat, de fapt jucam un rol. Pascu Miruna mi-a spus că dacă voi spune adevărul, în sensul că eu consumam împreună cu Pascu Vlad, voi intra la DIICOT martor și voi ieși inculpat, pentru consum de droguri.

Am perceput-o ca fiind foarte insistentă și foarte dornică să mă manipuleze, în scopul de a nu exista dovezi pentru istoricul de consum de droguri a lui Pascu Vlad. De altfel, mi-a și zis să șterg totul din telefon ca să nu-mi ia procurorul telefonul, pentru că există riscul să vin cu telefonul la DIICOT și să plec fără el. De asemenea, mi-a spus că dacă dau declarație, pot să nici nu mă mai întorc acasă, în sensul că aș putea fi arestată și că ce declar ca martor ar putea fi folosit împotriva mea. Toate aceste lucruri pe care mi le-a spus Pascu Miruna au fost de natură să mă îngrijoreze, la fel și faptul că niște filme sau poze cu mine aflate sub influența drogurilor ar putea să apară în presă, așa cum amenințase în mesaj. În cadrul discuției, mi-a spus că sunt labilă psihic și proastă, în încercarea de a mă domina și de a mă determina, intimidându-mă, astfel încât și nu mă duc să dau declarație și dacă totuși mă duc să dau declarație, să nu spun adevărul. M-am simțit presată de felul în care mi-a vorbit și de lucrurile pe care mi le-a spus, m-am simțit amenințată. M-am simțit amenințată și de statutul social și de poziția de pe care îmi vorbea Pascu Miruna, care este o persoană cu bani și relații.

Eu am fost la DIICOT-Constanța și am spus adevărul, am declarat inclusiv faptul că știam de la Pascu Vlad că mama lui îi mai dădea pastile de Xanax. Acest subiect l-am abordat și în discuția cu Pascu Miruna, care s-a făcut că nu e în cunoștință de cauză și că ar fi fost vorba de niște pastile pe care le-ar fi avut ea în casă de pe niște rețete mai vechi de-ale ei și de-ale lui Vlad. Vlad Pascu dispunea de sume mari de bani, pe care îi lua de la părinți, fără știrea lor.”

Discuție între Miruna Pascu și fiul ei aflat în arest, la ora 9 dimineața

PASCU MIRUNA: M-a sunat ieri….domnișoara Rebeca și am o întrebare, una singură. Ea așa e de proastă? Sau face pe nebuna? Dar îmi răspunzi clar.

VLAD: Ce?

PASCU MIRUNA: Așa e de proastă sau face pe nebuna?

VLAD: E destul de proastă.

PASCU MIRUNA: E foarte proastă. E foarte proastă. Deci va face niște prostii cât ea de mari. Deci este…eu nu am crezut că tu poți vreodată, în viața ta, dar probabil că…na…e destinul tău și a lu tac-tu să vă însoțiți cu proști. Că și ăla numai de proști îî place să fie înconjurat. Ca să-l pupe-n cur. Nu am crezut că ea e atât de proastă. Eu chiar am crezut că face pe nebuna ca să mă tragă pe mine de limbă. Dar, frate, nu am crezut că e atât de proastă! Eu nu am crezut că există persoană în jurul tău care să fie atât de proastă. Mi-am schimbat total părerea despre tine. Deci îți spun. Am fost atât de furioasă azi noapte…?!

VLAD: Dar ce s-a întâmplat?

PASCU MIRUNA: Nimic. Nu am cum să-ți spun. Că nu vreau să fiu și eu dup-aia prinsă într-un căcat din ăsta, că nu știu ce fac eu?! Întotdeauna așa a fost. (N.l. neinteligibil) am tras tot. Toate căcaturile le-am tras în viața asta de la toți. De ce mi le-o fi dat mie Dumnezeu pe toate, nu știu. Probabil pentru că pot și pentru că sunt o persoană care am cât de cât o moralitate. Dar nu am crezut așa ceva. Nu știu cum ai putut să vorbești cu ea despre mine, în primul rând. Nu știu cum ai putut. Cum ai putut să ai încredere să vorbești cu ea despre mine? În fine.

VLAD: Da, nu știu dacă ai concretizat ceva… (n.l. neinteligibil, vorbesc suprapus)

PASCU MIRUNA: Nu am cum Vlad. Îți repet în primul rând ea nu trebuia să mă sune. Că ea e…na…nu trebuia să mă sune, iar eu îți spun sincer, când m-a sunat, nu am fost convinsă…am fost convinsă că încearcă să mă tragă de limbă.

VLAD: Păi da nu știu ce a spus! Nu știu, mie mi se pare o persoană destul de proastă.

PASCU MIRUNA: Nu destul, Vlad! Este cea mai proastă fată cu care eu am stat de vorbă de-a lungul vieții mele. Deci nu are legătură cu restul pe care l-am cunoscut, că din anturajul tău, nu am cunoscut oricum, decât încă una. Dar la modul general nu am cunoscut nici una atât de proastă adică nici una la nimeni .Am mai cunoscut și de pe la (n.l. neinteligibil) și-s mai mici si de pe la fete, la modul general, mai au și prietenii mei copii, că să nu crezi cumva că eu nu am prieteni. Dar așa ca asta, nu nene. Asta e petardă. În fine. În fine. Deci o să-ți aduc hăinuțe, o să-ți cumpăr două cămăși, ți-am zis una neagră și una cred că bleu, (n.l. neinteligibil) blugi întregi

VLAD: Da.

PASCU MIRUNA: … să nu fie tăiați.

PASCU MIRUNA: Mami, ți-am zis. Azi noapte după discuția cu dom-șoara, cred că nu am dormit….juma de oră cred că am dormit. Atât am fost de nervoasă pe faptul că ai putut să ai un asemenea anturaj, Vlad, că ăla te-a dus unde te-a dus. Ai putut să te complaci și să te bălăcești într-un anturaj de căcat, care ți=a adus și ți-aduce numai și numai probleme. Chiar mă întrebam, sincer îți spun, mai dar tu cine ești măi mamă, măi. Nu ești adevărat. Ești omul pe care-l credeam eu că ești sau ești pur și simplu un boschetar de ăsta așa. Că ai zis că…Nu-mi vine să cred că ai putut să stai lângă asemenea persoane. Să le îngădui să stea în jurul tău, să le îngădui să te tragă în direcția aia mamă, că scopul unui prieten, știi care e pui? Este să te ajute să mergi pe o cale dreaptă mama. Prietenii dacă te văd că o iei într-o parte, trebuie să-ți zică ”Bă, stai așa.! Hai să-l ajutăm, că nu-i în regulă” Nu (n.l. neinteligibil) să te tragă spere…să te înece de tot! Nu știu cum ai putut să ajungi așa?! (N.l. neinteligibil) adică din punct de vedere psihologic, că de aia am să mă duc să vorbesc și cu un psiholog foarte bun din ăsta, să vedem ce putem face cu tine. Ai ajuns pentru că ți-ai dorit întotdeauna să fii în centrul atenției lu tac-tu, să te aprecieze el. El fiind un rebel care nu pune preț pe morală și pe carte și pe educație, a zis că va pune preț că tu ești șmecher. Așa te-a învățat, să fii șmecher! Și ai intrat într-un club de așa ziși smecheri.

VLAD: Mda.

PASCU MIRUNA: Poftim? Nu știu Vlad, deci îți spun…

VLAD: Bine hai (n.l. neinteligibil, vorbesc suprapus)

PASCU MIRUNA: Te rog frumos, nu mai vorbi cu nimeni, nici acum. Apropos de vorbit. În afară de avocat și cu mine și atât (n.l. neinteligibil) nu mai vorbi cu nimeni. Pentru că lucrurile nu sunt așa cum le vezi tu. Nici la colegii tăi nici la nimeni. Nu sunt. Tu ai tendința să trăncănești. Vorbește despre pasiunile tale, despre boxe despre biciclete, despre faptul că învățai cand erai mic, despre faptul că ai avut și altfel de prieteni. Vorbește despre mine că muncesc și am muncit toată viața, dacă vrei. Vorbește despre alte chestii, nu despre ce făceai tu, pentru că nu ai nimic cu ce să vorbești în direcția aia și lucrurile nu rămân staționare niciodată. Te rog mult de tot să mă înțelegi. Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din căcatul ăsta. Și nu le fac gratis și nu la ca…le fac (n.l. neinteligibil) în fiecare zi. Înțelegi? Niște pretenții de nu-ți mai povestesc, dar încerc orice să fac dar nu mai îmi veni cu ….deci nu știu. Trebuie să stăm de vorbă. Ce prieteni ai avut, data viitoare, clar. Ca să știu de la cine mă mai aștept la căcaturi. Că nu am știut pe nimeni, mamă, niciodată. Nu știu, probabil ai considerat că mi-ai zis că eu poate îi cunosc, nu știu ce le fac. Pe bune? E clar că nu aveai de ce să mi-o prezinți pe asta. Asta da, îmi dau seama, dar pe bune?!

VLAD: Mda. Alo?

PASCU MIRUNA: Da, te aud.

VLAD: Tu unde ești de se aude așa?

PASCU MIRUNA: (n.l. neinteligibil) aud. Am plecat de la doamna avocat și am luat-o să mă dus să-mi iau ghiozdanul și să mă duc acasă. Iau tren. Că pe Cristi l-am trimis de ieri. Cristi avenit cu mâncarea cu mine, și l-am trimis acasă. Nu cumva să crezi că Florin, hohoho, hai să râdem! Da?

VLAD: Ce Florin?

PASCU MIRUNA: Deci l-am trimis că trebuia să-l ducă pe domnu la școală.

VLAD: Pe Florin?

PASCU MIRUNA: Nu dragul meu. Pe Cristi. De aia a plecat și nu m-a așteptat.

VLAD: (n.l. neinteligibil)

PASCU MIRUNA: Nu are nici o treabă, nu am nici un ajutor, Vlad, de la nimeni. Da? Să termini cu căcaturile pe care le ai în cap.

VLAD: Dar tu ce crezi că am eu în cap?

PASCU MIRUNA: Vlad, ce ai avut și până acum! Că de aia ai ajuns aicea. Deci nu te supăra, sunt foarte furioasă pe discuția pe care am avut-o ieri cu individa aia. Foarte furioasă. Pentru că (n.l. neinteligibil) ai ajuns să-ți alegi niște oameni pentru că…nu știu frate! Ce mediu ți-a creat tac-tu acolo acasă! Nu ai avut nici un fel de mediu controlat. Nimic, nimic, nimic. Numai de capul tău ai fost lăsat. Și ai făcut…

VLAD: Păi și e ceva nou chestia asta?

PASCU MIRUNA: Nu mama, dar te rog mult de tot, de acum încolo să mă asculți. Te rog din suflet, ascultă-mă cu tot ceea ce spun și o să incerc să fac tot ce pot mai bine

VLAD: Te ascult.

PASCU MIRUNA: Mă asculți cuvințel cu cuvințel, pui. Am vorbit, ti-am zis, o să vin în fiecare joi, Doamne-ajută că mă lasă în fiecare joi, că m-am bucurat de parcă…oricum, te văd mai des decât te vedeam înainte, sincer, dacă te văd o dată pe săptămână.

VLAD: Da, într-adevăr ne vedem mai des dar (n.l. neinteligibil)

PASCU MIRUNA: Of, mamă, mamă, o să încerc să fa, ti-am zis, o să văd poate reușesc peste vre-un mandat din ăsta, de acuma, să încercăm să depun…oricum depunem și acuma niște hartii, în care, ți-am zis, vreau să arăt că poți fi reabilitat.

VLAD: (n.l. neinteligibil, vorbesc suprapus) nu cred că poți să scoți tu domiciliu (n.l. neinteligibil)

PASCU MIRUNA: Arăt că problema cu drogurile e o problemă universală. A mai fost acum un polițist prins când vindea cocaină și căcat…deci…e plin peste tot. Eu nici nu am crezut că…

VLAD: Cunosc o grămadă de cazuri de genul, doar că nu am ce să mă duc să fac denunt…

PASCU MIRUNA: Mama! Doar că nu au avut poze pe TIK-TOK cu proaste!

VLAD: (n.l. neinteligibil)

PASCU MIRUNA: Vrei să-ți spun ceva, în puii mei?! Zău!

VLAD: Nu au luat de la mine mare lucru, de pe instagram. Au luat de pe alter conturi și poze care le-a trimis unul și altul.

PASCU MIRUNA: Da mama, dar cum au ajuns alea publice? Cum au ajuns? Unde ai trimis tu? Sau proasta ta?

VLAD: Nu, le-a trimis niște bulangii care aveau ciudă pe mine.

PASCU MIRUNA: Vlad, bulangii ăia toți, îți repet: Băi, pe lumea asta sunt lucruri care nu se văd la vedere și sunt mult mai grave și decât ce ai făcut tu și decât..știm noi că există. Bă, dar există, cum să spun eu, oamenii ăia, înțeleg că nu vor să fie hăcuiți la un moment dat. Au un instinct de apărare.

VLAD: Eu nu m-am gândit că o să ajung aicea ca să-mi iau măsurile astea de apărare și să nu stau să fac instagramuri sau nu știu ce căcat.

PASCU MIRUNA: Îți repet un lucru. Ții minte când ți-am zis că nu-mi plac …eu nu am văzut pozele tale

VLAD: Eu unu mă gândeam că am ceva de prevenit.

PASCU MIRUNA: (n.l. neinteligibil) pozele tale

VLAD: Eu nu făceam trafic și nu făceam nimic. Nu mă ocupam cu…

PASCU MIRUNA: Nu, Vlad. Aici nu înțelegi tu problema.

VLAD: Ce e de înțeles?

PASCU MIRUNA: Știi ce mama? Că ce s-a întâmplat în „vamă” la 2 Mai a fost punctul maxim. Tu ai adunat mamă. Ai adunat energiile astea de căcat la tine, de când ai început viața asta.

VLAD: (n.l. neinteligibil) cu energii…

PASCU MIRUNA: (n.l. neinteligibil) dar înțelege-mă că e un cumul mama. Eu un cumul de probleme care s-au strâns. Ca dacă nu le avreai….una din ele dacă nu era…Rebeca dacă nu era, nu erai aici. Înțelegi? Măcar ea să nu fi fost. Sau alti ca …încă unul, doi. Cum să spun?! Ai stat în fundul gol pe stradă și toată lumea acuma scuipă spre tine mami. Ce să zic măi mămică, mă.

VLAD: Crede-mă că mă doare așa de puțin de părerea la toată lumea.

PASCU MIRUNA: Dar nu e vorba de părere. E vorba de faptul că astea au niște repercusiuni legale. Eu părerea, mă doare și pe mine tot în cot. Nu e problemă de părere. Problema e că…cum să zic eu..impresia care se face din chestia asta. Este bazată pe niște, pe lucrurile care tine de doare-n cur. Asta-i problema. Că dacă nu existau. ”Uite băiatul ăla care…”

VLAD: În situația în care sunt acuma mă interesează foarte puțin că se uită lumea urât la mine pe stradă, in viitor.

PASCU MIRUNA: Deci încă o dată Toți care au apărut în perioada asta, nu s-a mai vorbit de ei. Dar știi de ce? Că nu au avut poze pe insta. Aia e problema mare, Eu asta voiam sa-și spun

VLAD: Eu cred că subiectul ăsta a fost mai mult. A dat toată poliția jos, toate capetele de sus de…Pe aicea din județ.

PASCU MIRUNA: E posibil să fi existat niște chestii…

VLAD: (n.l. neinteligibil) o anchetă foarte mare în mai multe chestii. A venit ieri aicea a venit DNA-ul și ministrul la IPJ cu restructurarea, că nu mai e nimeni. L-au dat jos și pe comandantul ăla de sus, i-au dat jos pe toți.

PASCU MIRUNA: Mama…

VLAD: …șeful de poliție de circulație, șeful de nu știu ce…numai șefi.

PASCU MIRUNA: Sunt prea mică pentru războiul ăsta.

VLAD: (n.l. neinteligibil) Șefu, șefu…afară. A fost un scandal foarte mare că au fost găsite o grămadă de probleme ale sistemului.

PASCU MIRUNA: Mama…

VLAD: Pe mine nu au avut cu ce să mă bage mai rău decât cu niște poze de căcat ca să mă bălăcărească Lazarus și încă trei indivizi pe la televizor, care cu asta se ocupă și-și câștigă pâinea.

PASCU MIRUNA: Da pui. Eu înțeleg ce spui tu și e foarte adevărat. E foarte adevărat că din om, ăștia în presă fac neom. Înțelegi?

VLAD: (n.l. neinteligibil) mașină de…foarfecă sau mașină de tuns, nu mi-ai adus, nu? Sau mi-ai adus?

PASCU MIRUNA: Poftim?

VLAD: Ai găsit mașină de tuns? Mi-ai adus și foarfecă?

PASCU MIRUNA: Nu mami, nu ți-am adus mașină de tuns și foarfecă. Ți-am și zis.

Un nou apel, după cinci ore, discuție despre aceeași Rebecca

În data de 08.09.2023, la ora 14:17:35, Vlad Pascu a contacat-o din nou pe masa sa.

PASCU MIRUNA: Alo?

VLAD: Ce faci mami?

PASCU MIRUNA: Bine mami. Hai că am și eu o veste mai bună acuma.

VLAD: Veste mai bună?

PASCU MIRUNA: S-au terminat… Da, s-au terminat audierile de la, care au fost la Constanța pe dosarul ăla de DIICOT..

VLAD: Ok?

PASCU MIRUNA: Și dobitoaca dobitoacelor, despre care vorbeam dimineață, bineînțeles că exact ce ți-am zis eu că de aia eram foarte supărată, s-a trezit să vorbească despre mine.

VLAD: Care-i vestea bună?

PASCU MIRUNA: Vestea bună e că nu eram eu subiectul și a fost cumva oprită să mai (n.l. neinteligibil) trăncăne despre mine. Pentru că tu ai trăncănit cu ea despre mine. Zic că până la urmă pe tine te-a mâncat în cur. Ce să zic? Ce să zic?

VLAD: Mda. Oricum la televizor apare acuma că (n.l. neinteligibil, vorbesc suprapus)

PASCU MIRUNA: Deci crede-mă că ai vorbit…

VLAD: (n.l. neinteligibil) la Tribunal si eu am fost pe video.

PASCU MIRUNA: Mami?! Poftim?

VLAD: La televizor apare că imediat nu știu ce rahat despre mine că sunt la tribunal. Că sunt în fața magistraților și eu sunt în cameră și am făcut aia pe video.

PASCU MIRUNA: Foarte bine. Pentru că nu au vrut să te mai ducă ca să nu apară presa și să te mai pozeze iar să mai nu știu ce ca să vină cu încă niște poze. Deci trebuie să aplanăm lucrurile așa cum sunt, ți-am zis o să vină luni domnul Adrian la tine….

VLAD: Azi mai vine avocata?

PASCU MIRUNA: Nu știu să-ți spun. Că astăzi au fost una plecată într-o parte, una într-o parte, pui. Habar nu am dacă mai ajunge. Și au fost plecate să ducă și hârtiile alea. Știu că ți-e greu, știu că te plictisești, știu, știu toate lucrurile astea, dar crede-mă că….

VLAD: (n.l. neinteligibil) weekendul.

PASCU MIRUNA: Știu pui. A fost o zi foarte grea, crede-mă, azi. O să vorbesc să văd dacă poate să treacă mai târziu, o rog frumos pe doamna Simona să o trimită pe asta. Deci au fost două avocate plecate la Constanța la DIICOT și una plecată la Mangalia. Adică…îți dai seama cam..că a trebuit să fie una la Mangalia.

VLAD: Și care e situația acolo și care e situația acolo?

PASCU MIRUNA: Situația este bună…

VLAD: Bună în ce sens?

PASCU MIRUNA: E chestia cu arestarea este bună că nu s-au pronunțat cum motive în plus decât faptul că sunt expertize în curs, ceea ce ne dă oarece speranțe că în viitor dacă ne organizăm, apropos de ce ți-am zis eu cu domiciliu, e posibil să avem mare…să avem șanse, că ți-am zis că o să mergem pe chestia asta, foarte mult. O să mergem, cu siguranță, dar bineînțeles că la al doilea mandat eram sigură că nu, pentru că ți-am zis e vorba și de expertiză și e vorba că încă sunt cercetări în desfășurare, dar încă o dată îți spun, faptul că nu a spus, procurorul nu a spus nimic decât că este expertiză în desfășurare…

VLAD: Aha…

PASCU MIRUNA: Ne dă foarte mari șanse. Adică nu a spus despre tine ceva în plus.

VLAD: Deci nu a mai adăugat procurorul nimic.

PASCU MIRUNA: Nimic. Decât că e vorba de expertiză, care expertiză oricum va dura și atuncea având în vedere că durează, vom avea ceva șanse. Depinde de restul, iar în partea cealaltă, cretina cretinelor despre care spuneam, am mai avut avocat acolo care te-a reprezentat și care a spus tot timpul : ”nu doamna Pascu este subiectul. Nu …nu știu ce, nu nu știu cum. Dumneavoastră spuneți dacă în ziua de… ” Adică cum să spun?! A fost o chestie în care a oprit-o să mai trăncăne frate, că e de o prostie inimaginabilă! Și am noroc mare că și doamna doctor Ligia Petrescu, anul trecut și ălea pe care au fost, ție întotdeauna, tu ai avut Xanax în tratament pentru că la ”jalera” căcaturile alea care ți le-au dat, tu făceai stază pe vezică. Deci sunt niște lucruri care sunt clare, Vlad. Numai că tu nu știu ce căcat ai vorbit cu asta?! Că ai vorbit cu ea ca să ajungă să spună mizeriile alea despre mine că nu era nici măcar tac-tu subiectul! Eu eram subiectul! Deci în toate chestiile astea…

VLAD: Dar ce și unde a zis?

PASCU MIRUNA: Mama, a zis că eu îți dădeam pastile, auzi! Că știe de la tine că îți dădeam pastile. Adică cu alte cuvinte, hai că mai era un pic să mă bage și pe mine în căcat. Eu?! Îți dădeam ție pastile?! Vreodată?! Ever?

VLAD: Doamne!

PASCU MIRUNA: Da, mamă, da.

VLAD: Vai de capul meu!

PASCU MIRUNA: Da. Deci asta îți spun. Înțelegi de ce eram dimineață terminată? Că asta mai îmi lipsea, să fiu băgată…eu sunt singura care îs cât de cât ”clean” în chestia asta. Pentru că chiar nu am avut nici în clin, nici în mânecă cu mizeriile astea. O fetiță care nici nu mă cunoaște, mamă, de nicăieri. Nu m-a văzut în viața ei. A fost la tine în casă, la tac-tu-n casă, pe voi v-o fi văzut, pe tac-tu l-o fi văzut, pe Denu…băi, dar pe mine?!

VLAD: Auzi? Pe mine m-a întrebat de domiciliul tău.

PASCU MIRUNA: Mama, eu am dat domiciliul, stai să spun de ce. Am dat domiciliul din…tu să nu dai domiciliul meu niciodată! Pentru că apare în presă și mă trezesc cu ăia la ușă. Eu am dat domiciliul din ”Tipografilor” întotdeauna pentru că știam că de data asta șansele sunt de cinci la sută să te scoată.

VLAD: Păi acumna șanse nu sunt să mă scoată.

PASCU MIRUNA: Aia am spus și de aia nu dau domiciliul meu pentru că eu nici măcar la domiciliul meu nu o să te țin. O să caut să găsesc undeva, dacă pot, să închiriez o casă cu curte când se va pune problema.

VLAD: Acasă.

PASCU MIRUNA: Acasă în Tipografilor nu-ți va fi bine.

VLAD: De ce?

PASCU MIRUNA: Că nu-ți va fi bine. Îți spun eu. Trebuie să încerci să renunți la ideea de a te mai duce acolo.

VLAD: E curte mare, am toate lucrurile…

PASCU MIRUNA: Care lucruri Vlad?

VLAD: Am televizor, am lucrurile mele ordonate, am alea, unde vrei să-mi iau alea? (N.l. neinteligibil)

PASCU MIRUNA: Băi! Tu nu vrei să înțelegi că trebuie să încetezi cu modul ăla de a fi?

VLAD: Tu crezi că ajung acasă și mă apuc să fac postări? Sau ce?

PASCU MIRUNA: Nu știu. Eu cred că trebuie să încetezi cu totul cu modul ăla de a fi și în mod special, crede-mă că pentru ce am eu de poveste de spus despre tine ca să te și scot de acolo, dacă oi putea și despre toate chestiile astea, legătura ta cu taică-tu și cu casa aia trebuie să fie minimă, ca să ai niște șanse în viitor să mai reducem ceva din mizeria care e pe pereți. Deci este un căcat împroșcat în ventilator, la care orice scoți se repercutează asupra mea.

PASCU MIRUNA: Eu sunt cea care fac legătura între cele două echipe de avocați și îți repet, că e posibil la un moment dat să mai bag și o piesă foarte grea care v-a ajuta în condițiile în care, îți repet, tu nu vei sta în Tipografilor și taică-tu este scos din joc. Pentru că această chestie, un copil să ajungă de la ce ai fost tu, la ce ai (n.l. neinteligibil – ”estivat” ) că ești, cu proasta aia proastelor, nu mai vreau să zic o dată și cu proștii proștilor care toți au împânzit internetul cu toate mizeriile, deci trebuie să scot faptul că tu ai fost un copil și ceea ce și ești, nu că trebuie să scot o minciună! Tu ești un copil care a trăit o traumă. Ai trăit-o din momentul în care tac-tu te-a alergat cu motocicleta și nu te-a lăsat să te duci la școală și la pian atunci. Da? Că ai ieșit din sală după juma de oră. Că l-ai văzut pe ăla. Trebuia să vină nenorocitul dracului care nu ți-a dat certificatul de naștere dacă îți aduci aminte, să te pot înscrie. A trebuit să mă duc să scot copie. Dar dup-aia a știut să vina la ”Vianu” după tine. Bă, dacă nu vrei să vezi lucrurile astea…

VLAD: (n.l. neinteligibil)

PASCU MIRUNA: Mama, când mi-aduc aminte de niște lucruri și eu te aud că tu vrei în Tipografilor, îmi vine așa să le las pe toate baltă. Pentru că tu, se vede că nu ai înțeles…

VLAD: Da, da.

PASCU MIRUNA: … de ce ești aici. Din cauza acelei case.

VLAD: Unde ai vrea să-mi iau domiciliar? Dacă (n.l. neinteligibil)

PASCU MIRUNA: Nu știu. Oriunde. Dar nu acolo.

VLAD: Oriunde, dar nu acasă.

PASCU MIRUNA: Da.

PASCU MIRUNA: …ziua de azi, din punctul meu de vedere este primul pas spre o mică, mică, mică ușurare a situației, deși poate la tine nu pare, dar este. Este în ideea în care, îți repet, dosarul de la Constanța putea să fie foarte nasol, foarte foarte nasol.

VLAD: Dosarul?

PASCU MIRUNA: Da. De la Constanța, ăla care e pentru DIICOT. Dar problema de aici nu s-a pus (n.l. neinteligibil) s-a pus decât în virtutea faptului că există expertiză, adică, pentru viitor dacă mai insistăm sau mai facem niște chestii vom avea niște șanse. Ok?

VLAD: Îhîm.

PASCU MIRUNA: Deci crede-mă, eu sunt…am stat dimineață cu inima cât un purice. Cât un purice pui. Până m-a sunat să-mi spună că s-a terminat audierea cretinătății șefe pe care am cunoscut-o în viața mea, pa care nu am cunoscut-o, pe care am auzit-o în viața mea vreodată. Nu am cunoscut și nu am crezut vreodată că cineva poate să fie atât de prost.

VLAD: Eh..

PASCU MIRUNA: Nu am cum să-ți spun mamă, dar…nu vrei să-ți spun ce inepții susținea. ?! Nu poți să-ți închipui, crede-mă, oricât ai vrea.

VLAD: Cine?

PASCU MIRUNA: Domnișoara.

VLAD: Proasta aia?

PASCU MIRUNA: Da. Aia. Proasta aia…

VLAD: Ce susținea?

PASCU MIRUNA: Nu am cum să-ți spun Vlad!

VLAD: Vai de capul meu.

PASCU MIRUNA: Dar gândește-te, la cât o știi de proastă, cam ce putea să susțină.

VLAD: Îmi imaginez.

PASCU MIRUNA: Printre altele, de exemplu…

VLAD: Dar ei ce întrebări i s-au pus? Vis-a-vis de ce?

PASCU MIRUNA: Nu știu Vlad, că nu sunt….e un proces în desfășurare. Eu nu am cum să știu. Mie nu-mi spun avocații tot, pentru că în momentul în care se spun chestii de genul ăsta, eu și ei putem să avem… deci atâta timp cât este cercetare penală, unele lucruri nu se știu. Nu ajung nici măcar la mine. Eu nu vreau decât concluziile. Dacă e mai bine sau mai rău, față de ziua de ieri când eram cu căcatul la cur că va fi audiată și mi-a spus că situația e mai bună. Cel puțin ca înainte să fie băgată proasta asta la discuții. Pentru că, crede-mă, era nașpa rău de tot ce se putea întâmpla. Gândește-te la cele mai rele posibilități. Mă auzi? Alo?

VLAD: Da. Da, mă gândesc.

PASCU MIRUNA: Schimbare de încadrare de exemplu.

VLAD: Că ce?

PASCU MIRUNA: Că ce? Păi nu știu. În afară de consum pentru propriu, ce mai e dup-aia mai nasol? Mai gândește-te și tu cu capul tău, nu mă pune pe mine să vorbesc la telefon!

VLAD: Păi dar nu există așa ceva!

PASCU MIRUNA: Aoleu! Zău? Ia gândește-te mai bine! Ce putea să spună dânsa. După (n.l. neinteligibil) pe care le-a pus pe net…? Mă nene, eu nici nu am știu că persoana aia a fost dracului internată, că..pe mine m-a luat capul când am auzit despre ea. Cum ai putut mă Vlad să stai cu așa ceva? Bă, cum ai putut? Să vorbești și cu ea despre mine?! Doamne dumnezeule. (N.l. neinteligibil) încep să-mi pun probleme mari cu tine în privința faptului că ești un băiat deștept. Dacă tu poți atât de lejer să vorbești cu niște oameni de genul ăsta, chestii atât de personale cum sunt, mă-ta. Nu mămică-ta și taică-tu au vorbit cu alții de a urlat presa despre asta. (N.l. neinteligibil)

VLAD: Mda…

PASCU MIRUNA: Crede=-mă. Cea mai mare problemă de aicea e.

VLAD: Azi nu m-ai întrebat dacă sunt bine, dacă nu știu, am nevoie de ceva, dacă…