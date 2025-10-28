Ce spun reprezentanții firmelor participante la Bursa Angajatorilor

A cincea ediție a târgului de joburi ”Bursa Angajatorilor” a reconfirmat succesul acestui proiect dedicat pieței forței de muncă, reușind să readucă față în față angajatorii de top din Prahova și solicitanții de locuri de muncă, atât șomeri cât și persoane care și-au dorit să găsească un job mai bun, conform pregătirii profesionale și experienței.

Conform estimărilor partenerilor de la AJOFM Prahova, la Bursa Angajatorilor au fost peste 2.500 de vizitatori, în cele două zile, interesați de ofertele celor 20 de angajatori, firme private și instituții publice. Au fost oferite peste 350 de locuri de muncă de către:

Vinci Energies, Coni, Ledmax, Mc Donalds România, Bergenbier, CrisTim, Habau, Dekomte, General Meel Electric/Veolia, Industrial Montaj, CTP Group, Vialis Engineering, NN Asigurări de Viață, FiaTest, Habau, Sodan, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, Gruparea Mobilă de Jandarmi Ploiești.

Târgul de joburi a beneficiat serviciile oferite în parteneriat de AJOFM Prahova, UPG Ploiești și Agenția pentru IMM.

Succesul celor cinci ediții ne onorează și impune continuarea Bursei Angajatorilor, în 2026 fiind programate două ediții, pe 20-21 martie și pe 23-24 octombrie.

Video: Ce spun reprezentanții firmelor care au oferit locuri de muncă la a 5-a ediție a târgului de joburi de la Palatul Culturii Ploiești