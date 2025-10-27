Posturi disponibile la stat în Prahova. Instituțiile care angajează

Mai multe instituții publice din Prahova fac angajări în această perioadă. Printre acestea se numără școli, primării, DGASPC, dar și Clubul Sportiv Școlar al Ploieștiului.

- Publicitate -

Citește și: Posturi vacante în spitale din Prahova. Angajări la Județean

Astfel, Colegiul Nicolae Grigorescu din Câmpina organizează concurs pentru ocuparea funcției didactic auxiliar – laborant (treapta profesională I A, ) 1 post, perioadă nedeterminată.

- Publicitate -

Condiții pentru ocuparea postului

studii superioare de profil- specializări: chimie-biologie/ chimie-fizică, biochimie, bio-fizică, inginerie chimică, inginerie și protecția mediului, medicină

vechime în domeniu – Nu

abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant

abilitati de munca in echipa

disponibilitate de program flexibil

răspunde de patrimoniul unității

efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si intelectuale si a programului de lucru

cunostinte de legislatie specifica locului de munca – cunostinte in domeniul Sanatatii Securitatii in Munca si PSI

Detalii cu privire la angajare AICI

Casa de Cultură a Studenților Ploiești organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator grad profesional I

- Publicitate -

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

vechime în muncă: nu se solicită;

permis de conducere categoria B obligatoriu;

disponibilitate la delegări și pentru lucrul peste program;

cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel)

Detalii cu privire la angajare pot fi consultate AICI

Direcția de Asistență Socială Mizil organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de asistent social, clasa I, grad profesional practicant din cadrul Compartimentului Servicii Sociale Persoane cu Dizabilități și Persoane Vârstnice, Monitorizare Asistenți Personali si Resurse Umane al DAS Mizil.

- Publicitate -

Detalii cu privire la angajare pot fi consultate AICI

DGASPC Prahova organizează concurs pentru ocuparea unui post de infirmier. Detalii cu privire la angajare pot fi consultate AICI

Primăria comunei Vărbilău organizează, în data de 13.11.2025, ora 10:00, concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, durată nedeterminată, normă întreagă ( durata timpului de lucru 8 ore/zi , 40 ore/săptămână).

- Publicitate -

Detalii cu privire la angajare pot fi consultate AICI

Școala Gimnazială Liliești organizează concurs, pentru ocuparea unui post de paznic, post vacant, pe perioadă nedeterminată. Detalii cu privire la angajare pot fi consultate AICI

Clubul Sportiv Școlar Municipiul Ploiești organizează concurs, pentru ocuparea postului de administrator financiar (contabil șef), post vacant, pe perioadă nedeterminată. Detalii cu privire la angajare pot fi consultate AICI

- Publicitate -

Verifică lista tuturor locurilor de muncă la stat, în Prahova, AICI