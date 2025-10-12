- Publicitate -
Observatorul PrahoveanLocuri de Muncă

Posturi vacante la primării și școli din Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
afis locuri de munca Prahova

Mai multe primării și școli din Prahova au scos la concurs posturile vacante. Pe listă figurează posturi vacante de muzeograf, referent, muncitor, îngrijor, dar și de asistent social.

- Publicitate -

Pe lista primăriilor care au scos la concurs posturi vacante figurează cele din orașele Vălenii de Munte și Mizil, dar și din comunele Provița de Sus, Izvoarele, Filipeștii de Târg și Cerașu.

Posturile vacante la primării din Prahova

  • Primăria orașui Mizil organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de muzeograf gr. I (S) în cadrul Compartimentului Muzeu.
  • Primăria Comunei Provița de Sus organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante de asistent social.
  • Primăria Izvoarele organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual de muncitor mecanic, normă întreagă, pe perioada nedeterminata, functie contractuala de executie, in cadrul SPAA al Satelor Malu Vânăt si Homoraciu, sat Izvoarele.
  • Primăria Vălenii de Munte organizeaza concurs pentru un post vacant Referent IA din cadrul Compartimentului Evidența persoanelor, Serviciul S.P.C.L.E.P.;
  • Primăria comunei Filipestii de Târg organizează, în data de 23.10.2025, ora 9.00, concurs pentru ocuparea unui numar de trei posturi unice vacante de învatator, îngrijitor și lucrător social în cadrul Centrului de Zi pentru Copii Filipestii de Târg.
  • Primăria comunei Cerașu organizează concurs de recrutare, în data de 22.10.2025, pentru ocuparea funcției contractuale vacanta de execuție un post Inspector I în Cadrul Compartimentului Registru agricol si cadastru; pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

Posturi vacante la școli

  • Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”, Comuna Valea Călugărească organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator de patrimoniu, pe durată nedeterminată.
  • Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, din Câmpina organizează concurs pentru ocuparea funcţiei didactic auxiliar – laborant (treapta profesională I A, ) 1 post, perioadă nedeterminată,
  • Liceul ,,Carol I” Orașul Plopeni cu sediul în Plopeni organizează concurs, pentru ocuparea a două posturi vacante contractuale de execuţie de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată – pentru creșă.
  • Creșa nr. 39 Ploiești organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a trei posturi de infirmieră și un post de muncitor calificat fochist.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

„Școala Altfel” cu excursii în Dubai. Ce spune Ministerul Educației

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Programele „Școala altfel” și „Săptămâna Verde” au un scop...

O nouă răcire a vremii. Minime de 4 grade Celsius la Ploiești

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
După un weekend însorit cu temperaturi de peste 15...

Italia limitează temperatura din locuințe la 19 grade

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Începând cu sezonul rece 2025, Italia va impune reguli...
- Publicitate -

Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

Eugenia Popovici Eugenia Popovici -
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -