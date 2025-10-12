Posturi vacante la primării și școli din Prahova

Mai multe primării și școli din Prahova au scos la concurs posturile vacante. Pe listă figurează posturi vacante de muzeograf, referent, muncitor, îngrijor, dar și de asistent social.

Pe lista primăriilor care au scos la concurs posturi vacante figurează cele din orașele Vălenii de Munte și Mizil, dar și din comunele Provița de Sus, Izvoarele, Filipeștii de Târg și Cerașu.

Posturile vacante la primării din Prahova

Primăria orașui Mizil organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de muzeograf gr. I (S) în cadrul Compartimentului Muzeu.

Primăria Comunei Provița de Sus organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante de asistent social.

Primăria Izvoarele organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual de muncitor mecanic, normă întreagă, pe perioada nedeterminata, functie contractuala de executie, in cadrul SPAA al Satelor Malu Vânăt si Homoraciu, sat Izvoarele.

Primăria Vălenii de Munte organizeaza concurs pentru un post vacant Referent IA din cadrul Compartimentului Evidența persoanelor, Serviciul S.P.C.L.E.P.;

Primăria comunei Filipestii de Târg organizează, în data de 23.10.2025, ora 9.00, concurs pentru ocuparea unui numar de trei posturi unice vacante de învatator, îngrijitor și lucrător social în cadrul Centrului de Zi pentru Copii Filipestii de Târg.

Primăria comunei Cerașu organizează concurs de recrutare, în data de 22.10.2025, pentru ocuparea funcției contractuale vacanta de execuție un post Inspector I în Cadrul Compartimentului Registru agricol si cadastru; pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

Posturi vacante la școli