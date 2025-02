Cauți un job mai bun? Oferta Dekomte la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a patra ediție, pe 14 și 15 martie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și dorinței aspiranților la cariere profesionale de succes.

- Publicitate -

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților, parte dintre opiniile acestora putând fi citite AICI.

Printre angajatorii prezenți la târgul de joburi, organizat de Grupul Observatorul Prahovean, se numără și Dekomte

DEKOMTE DE TEMPLE MANUFACTURING SRL din PLOIESTI a fost înființată la data de 19-01-1993 și are ca obiect principal de activitate ”Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile”.

- Publicitate -

Firma DEKOMTE DE TEMPLE MANUFACTURING a fost fondată într-un moment în care cerințele tehnice pentru rosturile de dilatare creșteau într-un ritm fără precedent. În 1978, fondatorul companiei, Günther de Temple, a continuat o tradiție de familie sub motto-ul „de la regulator la îmbinarea de dilatare”, deoarece numele de Temple era deja asociat cu regulatoare de încredere pentru motoare cu abur din 1890. DEKOMTE DE TEMPLE MANUFACTURING face parte din grupul de firme Dekomte.

Dekomte de Temple Kompensator – Technick GmbH Germania are sediul in Seligenstadt , detine filiale in mai multe tari ale lumii cum ar fi : Belgia, Franta, Marea Britanie, Rusia, Arabia Saudita, Spania, Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Mexic, Cehia, Finlanda, Polonia.

Dekomte de Temple Manufacturing SRL produce Compensatoare de dilatatie termica, pentru acestea se folosesc materiale diferite, de o buna calitate.Aceste compensatoare sunt folosite pentru medii gazoase, cum ar fi gaze arse, vapori de solvent, aer, sau pentru gaze arse abrazive(ce contin pulbere de carbune), etc.

- Publicitate -

Posturi disponibile în cadrul Dekomte De Temple Manufacturing

-Ambalator manual;

-Confectioner – asamblor articole din textile;

-Tamplar.

- Publicitate -

Programul de lucru este de 8 ore: 07.00 la 15.00 ( luni – vineri ).

Oferta completă a posturilor disponibile și beneficiile salariale în cadrul companiei Dekomte pot fi studiate în detaliu, la ediția a patra a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 14 și 15 martie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail contact@expo-prahova.ro sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.