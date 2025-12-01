Cum arată anul acesta Tramvaiul lui Moș Crăciun la Ploiești

TransPloiești, organizație care reunește pasionații de transport public din municipiu, a anunțat că și anul acesta ploieștenii vor putea să se plimbe cu Tramvaiul lui Moș Crăciun. Potrivit reprezentanților TransPloiești, acesta va fi pus în circulație începând cu data de 6 decembrie 2025.

- Publicitate -

Pe pagina de Facebook a TransPloiești au apărut primele imagini cu tramvaiul pregătit de sărbătoare.

„Tramvaiul Moșului prinde viață!

- Publicitate -

Am început pregătirile și magia deja se simte!

Primele decorațiuni sunt la locul lor, am primit cadourile dulci pentru cei mici, iar atmosfera devine pe zi ce trece tot mai fermecată.

Anul acesta ne-am propus să ducem povestea și mai departe:

- Publicitate -

am cumpărat peste 120 metri de beteală, iar până la final vom depăși 300 de metri;

am adăugat noi decorațiuni strălucitoare;

Moșul și spiridușii lui au haine noi, pregătite pentru cele mai frumoase poze și cele mai calde îmbrățișări.

- Publicitate -

Marți, 2 decembrie, revenim cu programul oficial al Tramvaiului Moșului, ca să știe toți copiii – și toți oamenii mari – când ne pot vizita.

Un mulțumesc din suflet prietenilor noștri de la Ledmax și OpenDev, care ne sunt alături și anul acesta și ne ajută să aducem mai multă lumină și bucurie în oraș.

Stați aproape… magia abia începe”, au scris, pe pagina de Facebook, reprezentanții TransPloiești.

- Publicitate -

Sursa foto: Facebook TransPloiești