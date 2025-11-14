Spectacolul Folcloric „Hai la brâu”, sâmbătă, la Ploiești

Asociaţia Folclorică „Brâu Muntenesc” organizează pe data de 15.11.2025, în intervalul 17.00 – 19.00, la Sala Europa a Consiliului Județean Prahova, spectacolul folcloric „Hai la Brâu!”, ediția a III-a.

Spectacolul se realizează cu sprijinul exclusiv al Consiliului Județean Prahova, care și-a dovedit, o dată în plus, implicarea în păstrarea și transmiterea mai departe a tradițiilor românești.

La spectacol vor participa voluntarii adulți ai asociației, dar și grupele de copii care fac parte din comunitatea Brâu Muntenesc: Ansamblul „Mugurașii dintre vii” din Valea Călugărească, Ansamblul „Strugurelul” al Casei de Cultură Urlați, BM Junior – grupele din Ploiești și Albești-Paleologu.

„Ne bucurăm că interesul pentru evenimentele culturale pe care le organizăm este din ce în ce mai mare, pe măsura dăruirii noastre pentru tot ce înseamnă dansurile populare românești și portul popular. Iată-ne ajunși la cea de-a treia ediție a unui eveniment pe care ni-l dorim anual, așa cum anunțam și în urmă cu doi ani, la prima ediție a acestuia.

Din respect pentru spectatorii noștri și pentru o cât mai bună organizare a evenimentului, accesul în sală se face doar pe baza unei invitații cu loc. Cei care nu au reușit să își procure acest bilet-invitație, dar sunt interesați de eveniment, vor avea posibilitatea să urmărească spectacolul pe rețelele de socializare. Mulțumim Consiliului Județean Prahova, domnului președinte Virgiliu Daniel Nanu, pentru ajutorul acordat de fiecare dată, cu promptitudine și implicare” – Mariana Ivan, președinta ONG-ului organizator.

Asociația Folclorică ”Brâu Muntenesc” a fost înființată în anul 2019, iar în cei șase ani de existență a derulat numeroase acțiuni menite să readucă în atenția românilor frumoasele tradiții populare, nealterate, în special dansurile populare românești și portul popular.

