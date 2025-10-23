Shopping City Ploiești îi invită pe vizitatori la o vânătoare de Halloween plină de „mister digital” și premii instant

Ploiești, 23 octombrie 2025 – Shopping City Ploiești îi invită pe vizitatori la o experiență interactivă și plină de suspans, dedicată pasionaților de distracție și mister: Halloween Treasure Hunt, un joc tematic care transformă centrul comercial într-un cadru al indiciilor ascunse și al premiilor surpriză.

În perioada 24 – 31 octombrie 2025, participanții au ocazia să ia parte la o vânătoare de Halloween pentru toate vârstele, în care spiritul de aventură și curiozitatea sunt răsplătite.

Pentru a intra în joc, participanții trebuie să își creeze un cont în aplicația SPOT și să acceseze secțiunea Treasure Hunt. Apoi, odată ajunși în Shopping City Ploiești, sunt invitați să descopere cele patru simboluri ascunse în centrul comercial și în magazine: Spider, Ghost, Black Cat și Bat.

Fiecare simbol descoperit aduce participanții mai aproape de finalul aventurii și de premiile oferite, într-o atmosferă de Halloween plină de culoare, suspans și voie bună.

Shopping City Ploiești continuă, astfel, să transforme fiecare vizită într-o experiență memorabilă, combinând distracția cu tehnologia și reunește comunitatea într-un eveniment perfect pentru sezonul de toamnă.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Ploiești pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial sau pe paginile sale de Facebook și Instagram.

Despre Shopping City Ploiești

Shopping City Ploiești, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 54.200 mp și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.500 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, Lefties, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, RESERVED, CROPP, HOUSE, Adidas, Starbucks, Tezyo, SEPHORA, LC Waikiki, BSB, Bookcity, Carrefour și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Shopping City Ploiești sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive. (P)