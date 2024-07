„Atelierele Verii” la Centrul Județean de Cultură Prahova, i-au apropiat pe copii de tradițiile românești

În perioada 8-12 iulie 2024, la Centrul Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion”, s-au desfășurat „Atelierele Verii”, o serie de activități dedicate copiilor, menite să- i apropie de arta și tradițiile românești.

Ca în fiecare an, au luat parte la aceste activități, îndeosebi elevi ai Școlii Populare de Artă, între 7 și 14 ani, care au fost, zi de zi în această perioadă, la centre culturale și alte entități juridice din județ.

Astfel, Centrul Cultural Izvoarele, Căminul Cultural Homorâciu, Căminul Cultural Goruna, Grădina Botanică Bucov, plantația Crenguța de Lavandă, și altele, „și-au dat mâna” pentru a organiza activități diverse la care copiii să participe.

Cei mici au beneficiat astfel de o paletă bogată de ateliere: pictat de icoane pe sticlă, olărit, cusut, dansuri, gastronomie, sculptură în lemn, etc. Totodată, au putut lua acasă obiectele lucrate de ei, atât icoanele pe sticlă, cât și țesăturile și vasele de lut confecționate.

S-au întors deosebit de încântați și de la „Crenguța de Lavandă”, de unde au adus mamelor săculeți cu lavandă uscată și buchețele de lavandă pentru decor.

„Mulțumiri sincere instructorilor atelierelor: Cristian Munteanu, Vasile Gheorghe, Elena Breten, Albu Ecaterina, Mariuca Ciripoiu, Georgeta Anton și domnului director Ioan Diaconu. (…) îi mulţumim şi domnului Ioan Diaconu, directorul Căminului Cultural din Homorâciu care a asigurat cele mai bune condiţii pentru desfăşurarea acestor activităţi”, au scris reprezentanții Centrului Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion”.

„Atelierele Verii” organizate de Centrul Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion” vin în completarea activităților desfășurate în paralel de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și încearcă, astfel, să aducă tânăra generație mai aproape de cultura și tradițiile românești.

Cu ocazia „Atelierelor Verii”, cei mici au avut ocazia de a ieși puțin din cotidian, de a renunța pentru o perioadă la dispozitive și mediul online, pentru a cunoaște viața tradițională românească. Astfel de inițiative sunt salutare în contextul în care, tot mai mult, copiii sunt acaparați, mai ales în vacanțe, de mediul online.

An de an, Centrul Județean de Cultură Prahova își propune, ca timp de o săptămână, în vară, să-i tragă pe cei mici din lumea virtuală în cea reală. Și anul acesta, ca în fiecare an, a reușit!

Felicitări pentru inițiativă și pentru organizare!

