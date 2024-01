„The Fable Wine Shop” din Piața Artizante, o selecție de vinuri de excepție pentru cei care își doresc o masă completă

Piața Artizante din Păulești, nou deschisă, este un concept inedit în viața prahovenilor, care pleacă de la principiul că, odată ajuns la piață, omul pleacă de acolo cu tot ceea ce are nevoie pentru masa lui. De la cărnuri și brânzeturi de cea mai bună calitate, până la băutura care închide, de obicei, masa.

Și pentru că tot am ajuns la băuturi, trebuie să vorbim puțin despre vinuri, și despre oferta variată pe care o găsesc clienții Pieței Artizante la The Fable Wine Shop, magazinul specializat în băuturi din incinta pieței.

Pentru a afla oferta completă a magazinului și de ce a ales piața din Păulești ca loc de desfacere a vinurilor selectate, l-am întrebat pe Andrei Teodorescu, proprietarul The Fable, ce a stat la baza deciziei sale de a se alătura celor care oferă clienților Pieței Artizante produse de calitate.

Apoi discuția a decurs natural înspre poveștile vinurilor pe care le propune clienților săi.

Ca o noutate în cadrul conceptului de piață, The Fable Wine Shop de la Artizante are în ofertă și vinuri „la pahar”, de care vizitatorii se pot bucura în timpul unei ture „de cumpărături”.

„Organizăm și sampling și degustări cu partenerii noștri. Îi cooptăm și pe ei ca parteneri activi, vin sâmbăta între anumite ore și prezintă vinurile pe care le au la noi, adică dau spre degustare și povestesc puțin despre produsele lor…”, explică Andrei Teodorescu.

La The Fable Wine Shop cumpărătorii pot găsi, preponderent, vinuri românești, „pentru că ne dorim să promovăm vinurile româneși și, în special zona aceasta a noastră, Dealu Mare”, dar există și o selecție de produse de import, din Franța, Argentina, Noua Zeelandă sau Italia, astfel că sunt satisfăcute cerințele oricărui client.

Cum a ajuns The Fable la Piața Artizante

Ca și alți antreprenori care au standuri la Piața Artizante, și Andrei Teodorescu a fost atras de concept, de faptul că era altceva decât o piață obișnuită.

„Am ajuns la Piața Artizante printr-o conjunctură fericită (…). Am considerat că este o oportunitate pentru noi să fim aici, să activăm într-un alt domeniu decât suntem noi obișnuiți și într-o altă atmosferă decât cea obișnuită din oraș…”, povestește proprietarul The Fable Wine Shop, care mai are, în centrul Ploieștiului, și The Fable Bar.

The Fable Wine Shop din Păulești este preponderent un magazin de vinuri, dar comercializate în urma unei selecții atente. „Avem majoritatea tipurilor de vin. Avem vinurile liniștite: alb, roșu, rose, sec, demisec, demidulce, dulce, dar avem și vinuri spumenate”.

Pentru cei interesați și pentru cei care preferă vinul dulce, The Fable propune un sortiment special de vin dulce obținut din struguri „stafidiți”. „Strugurii sunt lăsați pe vița de vie până dă prima brumă, apoi se culeg, se țin într-o atmosferă protejată până când încep să se stafidească, apoi se storc și se obține vinul cu un rest de zahăr foarte mare, vinurile astfel obținute sunt foarte dulci…”, mai explică Andrei Teodorescu.

Ce găsesc clienții Pieței Artizante la The Fable Wine Shop

„De la noi să se aștepte să bea un vin bun, să povestim puțin despre vinul respectiv, să încercăm vinuri noi împreună, să acceptăm propuneri noi ale producătorilor de vinuri, care aduc ceva nou aproape în fiecare an și să înțelegem cât mai mult despre această băutură…”, dezvăluie proprietarul The Fable.

În plus, cei care merg în weekend la Piața Artizante, au toate șansele să participe la o degustare origanizată în cadrul The Fable Wine Shop. „În fiecare sâmbătă ne propunem să facem o cât de mică degustare, împreună cu partenerii noștri”, mai spune antreprenorul.

Astfel, cei interesați, trebuie să știe că, de regulă, sâmbăta, între orele 11:00 și 14:00, unul dintre partenerii magazinului de vinuri va fi acolo și, împreună cu reprezentanții The Fable, va propune câteva vinuri pentru degustare, atât vinuri liniștite, cât și spumante.

The Fable este un nume pe piața ploieșteană încă din anul 2014 iar acum, prin deschiderea acestui magazin în cadrul Pieței Artizante din Păulești, vine să-și consolideze poziția pe piața prahoveană a băuturilor de calitate. Clienții pieței vor fi cu siguranță încântați de oferta magazinului de vinuri și, mai mult ca sigur, își vor completa cumpărăturile cu o sticlă pentru acasă, aleasă împreună cu reprezentanții The Fable Wine Shop. (P)