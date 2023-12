Castelul Peleș trebuie salvat! O vizită de sâmbătă la Muzeul Naţional Peleș și un concert de pian și orgă

Castelul Peleș este un reper al României, aflat atât de aproape de noi și pe care totuși l-am ignorat atâția ani la rând. „De când n-ai mai fost la Peleș?”, mi-am întrebat soțul săptămâna trecută, făcându-mi cumva „intrarea” pentru a urma propunerea de weekend. Când mi-a zis că de 20 de ani, m-am simțit puțin aiurea… eu nu-l mai văzusem de peste 20 de ani, de când fusesem în excursie cu școala.

În acești 20 de ani, timp în care nu am vizitat deloc Peleșul, am fost vara aceasta la Castelul Bran, de două ori la Castelul Huniazilor și de două ori la Cetatea Neamțului. Ca să continui în același stil, am fost de două ori la Mezquita din Cordoba, Spania, de două ori la Castelul Urquhart din Scoția, de trei ori la Pantheonul din Roma și de două ori la cel din Paris. De ce nu și la Peleș? Pentru că așa suntem noi, oamenii, tindem să ignorăm tot ce este aproape și la îndemână pe principiul: „Lasă, că am timp de asta! Pot ajunge oricând aici!”… și nu ne facem niciodată timp în realitate.

Forțată întrucâtva de împrejurări, sâmbătă a fost momentul în care am decis să ies din tipar și să merg la Peleș. Aveam în plan să asistăm la concertul de orgă și pian, care știam că se desfășoară acolo, și apoi să mergem să vizităm castelul, cel pe care vin străini de departe să-l vadă, dar noi nu ajungem niciodată…

Concertul extraordinar de Crăciun de la Muzeul Național Peleș

Sâmbătă, 9 decembrie, a avut loc la Peleș, în sala de concerte a castelului, un minunat concert susținut de organistul Remus Henning și pianistul Eduard Gheorghiță.

În program au fost interpretate lucrări de Bach, Beethoven, Schubert și mulți alții, iar artiștii au fost de excepție. În ciuda frigului din sală (pentru că da, Castelul Peleș are nevoie de renovare la mai toate capitolele), atmosfera a fost încălzită de interpretarea celor doi astfel că toți cei prezenți au rezistat până la finalul concertului.

