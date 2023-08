Plantația de mure de la Băicoi, evadare din cotidian. Familia Beșteroiu vă așteaptă la cules [FOTO-VIDEO]

La doar 20 de minute de Ploiești, pe un hectar de teren extravilan din Băicoi, se întinde plantația de mure a familiei Beșteroiu. Cei dornici să scape de agitația marilor orașe sunt așteptați la o plimbare prin cultura de mure de la Băicoi. Aici pot degusta fructele dulci, iar clienții își pot culege singuri, pe alese cum se spune, murele.

Amatorii de mure dulci și înmiresmate sunt așteptați la plantația de la Băicoi. Liliana și Vasile Beșteroiu, de fel din Plopeni, lucrează de mai bine de 25 de ani în Torino.

În urmă cu șase ani au cumpărat un hectar de teren extravilan și au pus bazele plantației de mure de la Băicoi, locul unde, timp de o lună, își petrec, prin muncă, concediul.

Drumul către plantația de mure se parcurge rapid, pe DN1. La doar 20 de minute de Ploiești, plantația de mure se află pe strada Baicului din Băicoi. Locația poate fi găsită printr-o simplă accesare pe google maps tastând „Mure și Puieți”.

Ajunși la plantație veți fi întâmpinați de gazdele primitoare Liliana și Vasile Beșteroiu. Cei doi, alături de fiica lor Alexandra și de ginerele Alexandru, au pus bazele unei afaceri de familie, bazată în primul rând pe omenie.

Invitație la plantația de la Băicoi. Familia Beșteroiu vă așteaptă la cules de mure

Ospitalieri, deschiși la suflet și trecuți prin multe experiențe de viață, Liliana și Vasile Beșteroiu vă invită să petreceți câteva ore în aer liber, la plimbare prin plantația de mure.

Departe de agitația din orașe, veți putea degusta delicioasele fructe și veți putea culege murele aromate și dulci. Prețul kilogramului de mure este 13 lei.

„O persoană care vine la plantația noastră poate să-și culeagă singură murele, să mănânce, să le guste, să vadă că sunt dulci, sunt aromate, sunt mari și foarte sănătoase. Să-și petreacă timpul în aer curat. Invit, cu mare drag, să vină, să ne pășească pragul plantației și să vadă tot ce este aici la noi”, este invitația lansată de Liliala, gazda perfectă de la plantația de mure de la Băicoi.

Cei ajunși la plantație vor fi întâmpinați cu sirop și dulceață de mure, perfecte pentru o zi caniculară de vară.

Cât privește plantația de mure de la Băicoi, Vasile Beșteroiu susține că este greu să estimeze cât a investit până acum. Din start, și-a propus să nu facă rabat la calitate.

Terenul a fost îngrădit, au fost amplasați spalieri și au fost plantați numai butași certificați. Cum cultura de mure este iubitoare de apă, Vasile Beșteroiu ne-a povestit că a investit mult într-un sistem de irigații eficient care să acopere întreaga suprafață de teren.

Plantele sunt protejate de razele puternice ale soarelui, cu ajutorul unor folii speciale. Câtă muncă se ascunde în spatele plantației de mure de la Băicoi?

„Se muncește la fel ca la vie”, ne-a povestit Vasile Beșteroiu. Iar pentru obținerea de rezultate întreaga familie pune umărul la muncă. Numai așa, visul plantației cu mure a prins contur.

Vasile Beșteroiu susține că ideea a plecat mai mult de la o glumă. A început să muncească terenul și, în primul rând, spune acesta, a pus mult suflet.

„Am făcut o plantație, am investit bani și am pus mult suflet. Am văzut astfel de plantație doar pe internet. N-am văzut de aproape niciodată o plantație și atunci a încolțit această idee.

Se muncește foarte mult la o plantație. Satisfacția vine în momentul în care clienții sunt mulțumiți că primesc o fructă sănătoasă, dulce și aromată. Butașii sunt certificați, iar plantația a fost înființată în urmă cu șase ani”, ne-a povestit Vasile Beșteroiu.

În fiecare zi din an, aici, se muncește. Pământul se discuiește, iar butașii necesită o atenție aparte, pentru că lăstarii dau de jos.

Secretul unei plantații spectaculoase de mure? „Multă apă, raze de soare și multă muncă”, susține Vasile Beșteroiu. În această perioadă, în care fructele au căpătat aroma perfectă, toată familia lucrează la plantație.

Plantația de mure arată ca un colț de Rai, conceput de Dumnezeu pentru oamenii cu suflet, pentru familii cu copii, pentru gospodine, dar și pentru cofetarii care vor să pună în practică rețete spectaculoase în care ingredientul minune vor fi murele.

La plantație totul este aliniat perfect, iarba verde este tăiată la milimetru, iar fructele, mari aproape cât o nucă, sunt coapte și numai bune de cules.

Pentru cei care achiziționează cantități mai mari de mure, de peste 100 de kg, prețul fructelor scade la 11 lei/kg

Bogate în vitamine, cu multe minerale, dar și cu proprietăți antioxidante, murele pot fi transformate în sucuri și dulcețuri, dar și în vestita murată.

Prin urmare, fructele pot fi achiziționate și de marii agenții economici care au lanțuri de cofetării, dar pot fi utilizate inclusiv în industria farmaceutică, având în vedere proprietățile terapeutice ale murelor.

Conținutul complex de minerale recomandă murele în alimentația persoanelor care suferă de anemie, afecțiuni pulmonare, dar și pentru tratarea afecțiunii vezicii biliare și ficatului.

Toți cei dornici de o excursie pe plantația de mure de la Băicoi o pot contacta pe Liliana la numărul de telefon 0770150533 și pot obține detalii cu privire la preț și zonă inclusiv pe pagina de Facebook „Mure și Puieți”.

Plantația poate fi vizitată zilnic, între orele 08.00 – 19.30.

Familia Beșteroiu vă așteaptă, cu drag, la Băicoi, să degustați fructele dulci și aromate și să culegeți murele pe alese.

