Play with fashion și câștigă premii cu SPOT, la Ploiești Shopping City

Ploiești, 24 martie 2023 – Este momentul perfect să te joci cu moda și să îți reinventezi stilul cu noile colecții de primăvară, la Ploiești Shopping City. Clienții centrului comercial pot crea ținute personalizate și îndrăznețe, mixând stiluri, texturi și culori.

Noul sezon vine la Ploiești Shopping City cu ținute în culoarea anului – Viva Magenta, cu propuneri de combinații în culori tari și imprimeuri exotice, cu mixuri fresh de texturi și accesorii. Bluzele largi, pantalonii cu talie înaltă și rochiile fluide sunt cele mai populare piese vestimentare ale sezonului, iar hanoracul rămâne un must have și primăvara aceasta. Printre culorile predominante se numără galbenul, verdele și albastrul. Secretele unui look reinventat rămân creativitatea și inventivitatea.

Play with Fashion și câștigă premii în SPOT

Până pe 31 martie, Ploiești Shopping City le oferă garantat un premiu fashion clienților care își creează cont în aplicația SPOT. Toți noii utilizatori vor primi un voucher cadou pentru cumpărături în valoare de 30 lei.

Dar premiile nu se opresc aici! Toate bonurile fiscale de minimum 250 lei emise până pe 31 martie, scanate în aplicația SPOT, vor intra în tragerea la sorți pentru cele 2 premii mari constând în vouchere cadou de 1200 lei.

Ce este aplicația SPOT și cum se instalează?

Experiența de shopping este completă doar cu SPOT, aplicația de recompensare a clienților loiali din Ploiești Shopping City. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

După descărcarea SPOT, utilizatorii trebuie să își creeze un cont și să se autentifice în aplicație. Fiecare sesiune de cumpărături le va aduce utilizatorilor puncte de loialitate cu ajutorul cărora aceștia vor avea acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în programul de fidelizare My Spot.

Pentru a obține punctele de loialitate, aceștia trebuie doar să scaneze bonul aferent fiecărei sesiuni de cumpărături. Utilizatorii SPOT pot folosi aplicația și pentru alte 16 centre comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle* din țară. Clienții au opțiunea de a selecta în aplicație mall-ul favorit pe care îl vizitează în mod frecvent, dar și posibilitatea de a folosi beneficiile acumulate în oricare alt centru comercial NEPI Rockcastle.

*Centrele comerciale din grupul NEPI Rockcastle care fac parte din aplicație: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Vulcan Value Centre.

Despre Ploiești Shopping City

Ploiești Shopping City, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 46.500 m2 și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.000 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, H&M, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Adidas, Starbucks, Tezyo, LC Waikiki, Intersport, Noriel, BSB, și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Ploiești Shopping City sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

