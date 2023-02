Am rezolvat cadourile pentru luna martie la Outlet OK din Ploiești

Când vine luna martie începe febra cumpărăturilor. Avem de rezolvat în familie o grămadă de doamne și domnișoare așa că, pentru mine, nu e tocmai simplu. Salvarea a venit anul ăsta de la Outlet OK de la Km.6, din Ploiești. Obișnuiesc să mă pregătesc din timp, așa că weekendul care a trecut a fost rezervat cumpărăturilor de 8 Martie.

Mi-a zis un coleg de serviciu că aș avea ceva șanse să găsesc o mare parte din cadouri la acest outlet și, sincer să fiu, chiar nu-mi ardea să colind în tot orașul, pe la toate magazinele, după cadouri pentru fiecare. Recunosc, m-a tentat în primul rând faptul că aveam șansa să rezolv totul într-un singur loc.

Am ajuns acolo sâmbătă pe la ora prânzului și nu prea am știut de unde să încep. Aveam făcută lista de acasă cu numele celor pentru care trebuia să iau cadouri, dar erau atât de multe lucruri acolo, încât am avut impresia că m-am pierdut. Am luat-o însă treptat, cu răbdare.

În primul rând m-am oprit la încălțări. Soția își dorește o pereche de teniși de primăvară și am fost surprins să constat că au adus deja marfă pentru vreme mai caldă. Iar prețurile mi s-au părut mega ok… doar eram la Outlet OK… I-am luat până la urmă o pereche de teniși din material textil, care m-au costat 100 de lei. Sper să-i placă. Dacă nu-i plac oricum îi poate schimba pentru că au o grămadă de modele și mărimi din care își poate alege. Eu însă cred că îi vor plăcea.

Pentru fetele din familie, leșinate după Desigual, am rezolvat onorabil cu un set de accesorii, colier și brățară. Aveau și cercei dar nu știu dacă erau chiar pe stilul lor, așa că am preferat să nu risc. Colierele și brățările însă știu că vor avea mare succes.

Mătușile mai îndepărtate le-am rezolvat cu câte un poncho tricotat sau o eșarfă, în funcție de gradul de apropiere, ca să zic așa…

Pentru că nu m-am putut abține, în fond și la urma urmei merit și eu ceva pentru că am plecat la cumpărături, mi-am luat două tricouri Arena foarte practice. Și prețul a fost unul foarte bun, 79 de lei. Din experiența anterioară cu tricourile de la ei pot spune că se comportă foarte bine la spălat așa că n-am nicio emoție să îmi iau orice culoare îmi doresc.

După ce am terminat cumpărăturile, am mai petrecut vreo 10-15 minute în magazin pentru că au foarte multe produse. Am văzut o geacă de primăvară care cred că i s-ar potrivi soției, dar mi-am propus să merg cu ea să o probeze și să vadă dacă îi place. Sincer, mi-e teamă să risc și să-i iau fără să o vadă. Femeile pot fi foarte dificile când vine vorba de haine.

Oricum, mie mi-a plăcut geaca, o Kappa roșie la 300 de lei la care aveau o grămadă de măsuri. Probabil că voi merge cu ea weekendul viitor ca să vadă dacă îi place.

Într-un final, deși am mers cu ceva emoții, sfatul colegului s-a dovedit a fi chiar binevenit. Am rezolvat toate cadourile de 8 Martie la Outlet OK și, mai mult, mi-am propus o vizită acolo cu întreaga familie pentru că au adus marfă nouă.

Având în vedere calitatea produselor și prețurile fără concurență din Outlet OK, în mod sigur nu vă va părea rău dacă veți alege să faceți o vizită.

