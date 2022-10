Cauți geci de iarnă, inclusiv echipament pentru ski, în Ploiești? Mergi la Outlet OK

Cum anul acesta, bineînțeles, că tot ce am cumpărat anul trecut pentru copii a rămas mic, și cum nu dorim să ne prindă sezonul nepregătiți, am zis că ar fi bine să începem să căutăm.

Până acum preferam să ne îmbrăcăm din Bușteni pentru tot ceea ce înseamnă „iarnă” și „ski”. Nu știu de ce, ni se părea că acolo, fiind mai aproape de munte și de pârtii, găsim și produsele cele mai potrivite. Erau „din peisaj” ca să zic așa…

Anul acesta însă, o prietenă mi-a „vândut un pont”: Când te duci după hainele de anul ăsta, în drum spre Bușteni, oprește-te la Metro la km.6. Vezi că au adus la Outlet OK de acolo costume beton. Pentru copii găsești sigur, iar tu, chiar dacă nu ai nevoie, sigur o să-ți facă cu ochiul ceva de pe-acolo..”

Știam de Outlet OK de la km.6, mi-am luat de acolo câteva haine Desigual, dar nu mă așteptam să aibă și costume de ski. Nu știu… îi vedeam așa… mai mult fashion decât sport. Așa că nu am pus mare preț pe spusele prietenei. Dar, oricum era în drum, așa că ne-am oprit.

Ce să vă spun? Am scutit un drum până la Bușteni! După mai mult de oră de probat, încercat, schimbat, am echipat cei doi copii cu costume de ski, iar noi, părinții, nu am rezistat și ne-am „lipit” de câte o geacă mișto. Oricum gecile noastre de iarnă aveau niște vârste și se cereau a fi schimbate… 😊

Ce să vă spun despre produse și prețuri?

Pentru copii, atât pentru băieți cât și pentru fete, prețurile pleacă de la 99 de lei pentru o geacă de iarnă, și, în funcție de firmă sau model, poate ajunge până la 250 de lei.

Doamnele și domnișoarele ”pasionate” de firma Desigual au de unde alege. Prețul unei geci de iarnă este aproximativ 250 de lei, în funcție de model. Pentru cele care preferă stilul mai sport, acestea pot alege de la brandul O Neill sau Aigle. Există și geci sub 200 de lei.

Nici bărbații nu au fost uitați, și pentru aceștia au fost aduse o gamă largă de articole de iarnă, majoritatea de la brandul O Neill. Gecile de iarnă pentru bărbați au prețuri în jurul valorii de 300 de lei.

Costumele de ski sunt de o calitate superioară și satisfac exigențele și celor mai pretențioși.

O pereche de pantaloni pleacă de la 120 de lei pentru copii, iar geci găsiți și la 99 de lei. La adulți prețurile pleacă de la 200 de lei.

Noi ne-am găsit la Outlet OK tot ce aveam nevoie. Poate, dacă sunteți în căutare de articole pentru sezonul rece, înainte de a merge la magazinele de profil să achiziționați ceva, dați o tură pe acolo. E și mai aproape și chiar merită.

Adresa magazinului este DN1, Km 6, Motel Km 6, parter, Blejoi, Romania, iar programul de funcționare este de Luni – Duminică: 09:00 – 19:30 (Detalii la telefon 0766505099). (P)