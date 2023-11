Ecommerce hosting: 7 lucruri importante pentru magazinul dvs. online

Fiecare website sau magazin online are nevoie de ceva esential pentru a ajunge online: o gazda web. Gazduirea ofera o platforma online pentru website-ul dvs., oferindu-i posibilitatea de a fi prezent online si de a permite oamenilor sa il viziteze.

- Publicitate -

Gazduirea web se prezinta intr-o varietate de forme si specializari. Un pachet de gazduire de calitate pentru un magazin online este un pachet cu caracteristici speciale adaptate acestui tip de website. Acesta poate include criptare SSL gratuita, ajutor la configurarea gateway-urilor de plata, securitate suplimentara, performante superioare sau scalare in perioadele de trafic intens.

Ca titlu de exemplu, un serviciu de gazduire pentru magazine online PrestaShop cum este si cel oferit de HostX, care ar putea fi considerata un subtip de ecommerce hosting. Gazduirea PrestaShop are toate caracteristicile gazduirii de comert electronic in general dar in plus este un mediu de server optimizat pentru a rula PrestaShop.

Tipuri de ecommerce hosting

In mod traditional, exista trei tipuri principale de hosting: shared (partajata), gazduire VPS si gazduire dedicata.

Gazduire shared

Gazduirea shared este potrivita pentru startup-uri. De obicei este foarte ieftina dar vine cu dezavantajul unei viteze mai mici. Acest tip de gazduire nu este potrivit pentru magazinele online, cu exceptia cazului in care nu va puteti permite altceva sau sunteti la inceput de drum.

VPS

VPS inseamna „Server Virtual Privat”. Serverul dvs. reprezinta o „felie” a unui server dedicat si resursele sale sunt izolate. Elimina astfel multe dintre problemele asociate gazduirii partajate si reprezinta un pas intermediar intre gazduirea shared si serverul dedicat.

·Servere dedicate

Gazduirea dedicata este nivelul superior, oferindu-va propriul dvs. server fizic dar implica costuri mari.

- Publicitate -

Ambele tipuri de gazduire (VPS si dedicata) functioneaza bine pentru comertul electronic dar exista o solutie mai buna.

Gazduirea web optimizata pentru magazine online

Acest tip de gazduire pentru magazin online va ofera performante de top si rapiditate, indiferent de dimensiune, numarul de produse sau trafic.

7 lucruri importante pe care trebuie sa le cautati la un furnizor de gazduire web pentru magazine online

Exista cateva caracteristici cheie pe care ar trebui sa le aiba fiecare gazda de magazine online:

- Publicitate -

1. Performanta ridicata

Cu un magazin online prima dvs. prioritate ar trebui sa fie gasirea unei gazde rapide si fiabile. 57% dintre consumatori vor parasi website-ul dvs. daca durata de incarcare depaseste 3 secunde, iar 80% dintre acestia nu vor mai reveni. .

Problema gazduirii partajate este ca este lenta si are perioade de nefunctionare relativ frecvente ceea ce este inacceptabil pentru orice magazin online.

Gazda dvs. ar trebui sa includa monitorizarea performantelor si a timpului de functionare (uptime), pentru a identifica imediat situatiile in care ceva nu merge bine.

- Publicitate -

2. Latime de banda si stocare fisiere

Magazinele online necesita mult spatiu pentru stocarea fisierelor si sunt un tip de site-uri web care atrage mai mult trafic. Veti avea nevoie de o gazda care are resurse suficiente pentru dvs.

Imaginile sunt o parte esentiala a designului oricarui site si veti avea nevoie de multe imagini, indiferent de ceea ce proiectati. Magazinele online tind sa consume multe resurse; fiecare produs pe care il incarcati va avea nevoie de mai multe imagini de inalta rezolutie.

3. Asistenta proactiva

Problemele tehnice nu sunt imposibil de intalnit. Daca gazda dvs. nu are o echipa de asistenta buna, gata sa va ajute, site-ul dvs. ar putea fi nefunctional ore intregi. Asistenta trebuie sa fie prietenoasa, utila, rapida si capabila sa lucreze cu dvs. atunci cand exista o problema, intr-un mod proactiv.

- Publicitate -

De obicei, nu veti primi ajutor pentru problemele care apar in interiorul site-ului dvs. dar cand problema isi are originea la nivelul platformei de gazduire, un provider de gazduire proactiv si capabil va face diferenta

Cautati asistenta 24/7, deoarece problemele legate de server pot aparea oricand, chiar si in toiul noptii.

4. Securitate deplina

Magazinele online sunt adesea vizate de hackeri datorita datelor sensibile pe care le protejeaza: carduri bancare, parole si alte informatii confidentiale legate de utilizatori sau chiar despre vanzarile proprii.

- Publicitate -

Securizarea informatiilor depinde de dvs. si de dezvoltatorii web insa unele atacuri au loc datorita securitatii slabe din partea gazdei web. Bresele la nivel de server permit indivizilor rau intentionati sa se infiltreze cu usurinta pe website-ul dvs., obtinand acces la datele utilizatorului, inregistrand parolele pe masura ce sunt trimise prin server sau chiar plasand programe malware pe site-ul dvs. web care vizeaza utilizatorii.

Pentru a evita daunele aveti nevoie de un serviciu de gazduire web care sa asigure o securitate inalta. Serviciile de monitorizare si scanare 24/7 ar trebui sa fie obligatorii la gazda dvs. de comert electronic pentru a identifica orice malware care isi face loc in site-ul dvs. In plus, aceste servicii trebuie sa ofere servicii de detectare si eliminare a malware-ului si sa intervina inainte ca raul sa fie produs.

Atacurile de tip DDoS sunt o problema obisnuita pentru site-urile de comert electronic. Aceste atacuri, comise de mii de computere simultan, pot afecta rapid un site. O gazda buna va detecta atacurile de tip DDoS si le va opri.

In calitate de proprietar de magazin online, trebuie sa utilizati un certificat SSL pentru a cripta datele sensibile ale utilizatorilor. Fara acest certificat, hackerii pot vedea toate datele care trec de pe site-ul dvs. web pe server, cum ar fi datele introduse in formulare.

5. Gazduire web optimizata pentru magazine online

Daca porniti la drum cu un magazin online in WordPress, este probabil sa utilizati WooCommerce insa nu orice pachet de gazduire va fi compatibil cu acest plugin. Cautati gazduirea specializata; discutati cu gazda dvs. pentru a alege varianta optima. Indiferent de software-ul utilizat veti gasi servicii specializate de gazduire care va pot oferi pachete dedicate.

6. Backup-uri automate

Nu putem sublinia suficient cat de importante sunt copiile de rezerva pentru site-urile de comert electronic. Copiile de rezerva automate ale datelor sunt absolut necesare. Zilnic, saptamanal sau chiar orar in unele cazuri: trebuie sa existe un sistem solid de rezerva pentru a va proteja fisierele de baza si bazele de date.

Daca nu aveti o copie de rezerva recenta, veti pierde mult timp si efort incercand sa readuceti totul la normal. De aceea, aveti nevoie de o gazda web cu sistem de backup incorporat astfel incat sa va puteti ocupa de afacerea dvs. linistit.

Siguranta datelor, in general, ar trebui sa fie una dintre preocuparile principale ale gazdei web. Infrastructura buna, copiile de rezerva automate si monitorizarea constanta vor preveni dezastrele si va vor pastra site-ul in siguranta.

7. Mediu prietenos cu dezvoltatorii

Daca sunteti dezvoltator si doriti optiuni avansate de gazduire, poate fi greu sa gasiti o gazda care sa va sustina. Crearea mediilor de testare, clonarea website-ului, utilizarea WP-CLI, configurarea Git, accesarea SSH, ar trebui sa fie facile pentru dezvoltatori.

Concluzie

Multe site-uri web sunt afectate de probleme precum viteza lenta de incarcare, securitate slaba si lipsa de asistenta din cauza unei gazde web proaste.

Cand cautati un furnizor de gazduire de comert electronic, ar trebui sa alegeti unul care este gata sa se adapteze in functie de nevoile afacerii dvs. si care ofera calitati de top, precum si planuri accesibile.

Gazduirea administrata, desi ar putea parea o solutie mai scumpa initial, ofera o multime de instrumente si specificatii care va fac viata mai usoara, avand grija de toate aspectele critice pentru dvs. Din punct de vedere al afacerilor, este o investitie care merita daca sunteti serios in legatura cu magazinul dvs. online.