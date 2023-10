Tentativă de fraudă în numele CEC Bank: „Contul vostru este suspendat trebuie să activați noul sistem de securitate”

O nouă tentativă de fraudă a apărut pe internet, de data aceasta în numele CEC Bank. Excrocii trimit mail-uri false prin care susțin că trebuie activat „noul sistem de securitate”.

Mail-ul este trimis de la o adresă „CEC BANK S.A.”, cu un font neutilizat de obicei în mail-uri și cu exprimări ce par fi traduse din altă limbă.

Încercarea de fraudă:

„Dragi clienti,

Contul dvs. este suspendat trebuie sa activati noul sistem de securitate.

Ca raspuns la atacurile care au afectat mai multe sisteme bancare in ultimele luni, o asociere intre CEC BANK si politia postala pentru a consolida in continuare securitatea tranzactiilor si conturilor, cardul dvs. de debit/credit trebuie sa fie actualizat cat mai curand posibil pentru masuri de securitate pentru a preveni utilizarea in continuare abuziva a cardurilor dvs.

Linkul va expira in 24 de ore.

Daca nu ati parcurs acesti pasi pana la 01.10.2023, unele dintre functiile contului dvs. vor fi eliminate.

Cu prietenie, echipa CEC BANK.”

În interiorul mail-ului există și un buton „CONFIRMA ACUM”, iar dacă este accesat către o pagină falsă cu identitate CEC BANK.

În acea pagină este afișat un formular care trebuie completat cu toate datele cardului.

Nu accesați pagina și verificați întotdeauna link-urile pe care intrați!