Tragedie la o vânătoare de ouă de Paște în Germania. Au murit două tinere și un bebeluș

Un bebeluș de doar 10 luni, împreună cu mama sa de 21 de ani și o adolescentă de 16 ani, și-au pierdut viața, în urma unei vânători de ouă, organizată într-o pădure din nordul Germaniei, regiunea Schleswig-Holstein. O altă tânără de 18 ani a fost transportată la spital, cu un elicopter, având răni grave.

Aceștia participau alături de alți aproximativ 50 de locuitori și membri ai personalului unui centru de protecție a copilului, la o activitate tradițională distractivă, organizată în Duminica Paștelui, scrie Fox News.

Autoritățile investighează în continuare cauza exactă a accidentului. Iar raportul preliminar al poliției arată că arborele a căzut probabil „ca urmare a vântului puternic”. Meteorologii au emis duminică avertismente de vânt puternic pentru această zonă, rafalele atingând viteze de până la 80 km/h.