Presa israeliană: „indicii tot mai clare” că liderul Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis

Presa israeliană susține că„există indicii tot mai clare” că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ucis în urma atacului comun al armatei SUA și Israelului de astăzi.

Presa israeliană, citată de Digi24, susține că Israelul „evaluează” posibilitatea ca liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, existând „indicii tot mai clare” în acest sens. Nu există, deocamdată, o confirmare oficială din partea autorităților israeliene sau iraniene.

Potrivit relatărilor preluate de Times of Israel, Channel 12 ar vorbi despre indicii tot mai clare, iar televiziunea publică israeliană Kan ar fi transmis că „nu există contact” cu Khamenei, iar starea lui nu este cunoscută.

În paralel, Times of Israel relatează că ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat într-un interviu pentru NBC News că liderul suprem ar fi în viață.

După primele lovituri asupra Iranului, Reuters a relatat că liderul suprem ar fi fost mutat într-o locație sigură, în contextul operațiunilor militare.

De asemenea, ar fi fost uciși ministrul apărării iranian Amir Nasirzadeh și comandantul Gărzii Revoluționare Mohammed Pakpour, precum și Ali Shamkhani, secretarul Consiliului de Apărare al Iranului, potrivit presei internaționale citate de hotnews.ro.