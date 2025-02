Reacțiile liderilor europeni după discuția Trump – Zelenski

În urma eșecului negocierilor dintre Statele Unite ale Americii și Ucraina, președintele Ucrainei a părăsit Casa Albă fără a participa la conferința de presă. După eșecul acordului, au apărut mesajele de susținere ale liderilor europeni pentru Ucraina și Volodimir Zelenski.

Totuși, președintele ucrainean a avut diplomația să transmită un mesaj demn: „Mulțumesc America, mulțumesc pentru sprijinul tău, mulțumesc pentru această vizită. Mulțumesc Donald Trump, Congresului și poporului american. Ucraina are nevoie de o pace justă și durabilă, iar noi lucrăm exact pentru asta”, a scris Zelenski după întâlnirea cu Donald Trump.

Europa este alături de Ucraina

Președintele francez Emmanuel Macron se poziționează și el de partea Ucrainei: „Există un agresor care este Rusia, există un popor atacat, care este Ucraina (…) Cred că a fost bine să ajutăm Ucraina și să sancționăm Rusia în urmă cu trei ani și să continuăm să facem acest lucru”, a transmis președintele Franței din Portugalia, unde se află într-o vizită oficială, scrie AFP.

Donald Tusk, premierul Poloniei, a reacționat în urma întâlnirii și a postat pe rețeaua de socializare X: „Dragă Zelenski, dragi prieteni ucraineni, nu sunteți singuri”

„Ucraina, Spania stă alături de voi”, a transmis și premierul spaniol Pedro Sanchez, pe aceeași rețea de socializare.

„Adevărul este simplu. Rusia a invadat Ucraina. Rusia este agresorul. Ucraina apără libertatea sa și pe a noastră. Suntem alături de Ucraina„, a transmis și Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.

Reacția lui Donald Trump

„Am avut o întâlnire foarte importantă astăzi la Casa Albă. S-au învățat multe care nu ar fi putut fi înțelese niciodată fără o discuție sub asemenea foc și presiune.

Este uimitor ceea ce iese la iveală sub imperiul emoțiilor și am stabilit că președintele Zelensky nu este pregătit pentru pace dacă America este implicată, deoarece are impresia că implicarea noastră îi oferă un mare avantaj în negocieri.

Nu vreau avantaj, vreau PACE. El a dat dovadă de lipsă de respect față de Statele Unite ale Americii chiar în importantul Birou Oval. Se poate întoarce când va fi pregătit pentru Pace”, a scris președintele american pe rețeaua Truth.