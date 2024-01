Revelion ”ratat” la restaurantul unui român din Spania. Autoritățile au închis localul pentru că nu avea autorizație

Surpriză neplăcută pentru clienții unui restaurant deținut de un român în Madrid. Aceștia au fost scoși din local de polițiști, care ar fi constatat în urma unui control că localul nu avea autorizație pentru organizarea petrecerii de Anul Nou.

Printre clienții care nu au mai putut petrece Revelionul la restaurantul respectiv erau și numeroși români. Unii dintre ei au postat imagini live pe Tik-Tok.

„A venit poliția și ne-a spus să părăsim localul. Nu știu pe cine caută. Încearcă să ne explice. Facem în mașină Revelionul. Am plătit, dar nici nu am mâncat. Doamne! Așa ghinion. A zis să plecăm așa, fără motiv. În viața mea nu am pățit așa ceva. Eu am plătit. Se pare că proprietarul nu are licență să facă revelionul. Restaurantul e unul de lux. Dacă nu ieșim din restaurant ne arestează. Deja îl arestează pe un spaniol. Pe noi românii nu ne arestează, dar l-au reținut pe un spaniol, care e cel mai tare-n gură!”, a povestit Luminița Mantale pe contul său de TikTok, potrivit site-ului stiridiaspora.ro.

”Ne pare rău. Am rămas șă fără Revelion, nici banii nu ni i-a dat. Am plătit câte 110 euro. Urâtă seara. Nu avem niciun fel de mâncare pregătită acasă. Nu avem nici șampanie. Patronul nu avea licență. A luat banii, i-a pus buzunar și pleacă în România. Cred că și ospătarii știau, deoarece râdeau. Peste 300 de peroane au fost scoase afară”, a mai spus românca.

