Un șobolan și-a dat obștescul sfârșit în fața sediului PSD Prahova. Îl înțelegem și declanșăm o anchetă pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului

O ploieșteancă, Crina Manolescu, a surprins momentele de după tragedie. Imaginile au un puternic impact emoțional, mai ales că nasc numeroase suspiciuni, pe care nu ne ferim să le expunem public, ca parte a unei anchete jurnalistice de neratat.

Înainte de toate, postarea Crinei Manolescu: ”Ploiestiul se sufoca sub gunoaie din cauza consiliului local dominat de PSD care nu e in stare sa rezilieze contractul cu Rosal, desi sanatatea publica este de interes major si ar trebui sa fie clauza importanta intr-un astfel de act (nu l-am vazut, inca).

S-a ajuns pana acolo incat, dupa o vara intreaga de putoare, nu doar de la rafinarii si Dero, au aparut si sobolanii.

Peste tot. Chiar si in fata sediului PSD, unde unul chiar a vrut sa intre sa se inscrie in partid dar a fost aruncat afara ca pe un gunoi, nu de alta, dar e plin deja de sobolanime.

Vitrina lor.. plina de flegme. Nu stiu daca se intelege din foto.” ( Mai scria ceva la final cu M..e PSD, dar nu pute cita și asta. Nu-i frumos.)

Prima concluzie: Doamna nu iubește PSD-ul. Și chiar nu ne explicăm de ce...

A doua concluzie, care de fapt sunt mai multe și însumează posibile cauze ale decesului:

- șobolanul a văzut geamul plin de salivă și nu i-a picat bine

- șobolanul a ascultat vreun discurs al premierului

- șobolanul a participat la o ședință din sediu, atacul cerebral de la ieșire fiind o consecință firească

- șobolanului i-a fost refuzat accesul în interior, iar dorul de frați l-a răpus de inimă rea

- șobolanul are demnitate

- șobolanul s-a dat drept #rezist, ceea ce nu s-a adeverit și faptic

- șobolanul a venit de la ALDE, într-o ultimă tentativă de a-i convinge pe partenerii de la PSD să accepte susținerea candidaturii lui Tăriceanu

- șobolanul a venit de la PNL, nemaisuportând zdrăngăneala de mandolină

- șobolanul a venit de la PMP, simțind cum corabia marinarului se scufundă. Știți că așa fug șobolanii...

- șobolanul a (re)venit de la Pro România

- șobolanul a venit de la USR. Dacă era Barna președinte, nu venea. Și nici nu murea. De fapt, nici măcar nu exista. Ca specie nu exista, iar Pământul era cu adevărat rotund, nu turtit la poli. Trăiam toți într-o lume mai bună.

- șobolanul a fost adus de primarul Dobre. Nu de el personal, ci ca rezultat al bunei administrări a Ploieștiului, care nu e plin de gunoaie. Ce? Doar nu credeați că ne lăsăm păcăliți. Lasă că știm noi că A.D.I. Deșeuri nu înseamnă Asociația de Dezvoltare Intracomunitară, ci vine de la ADI Dobre. ADI, da? Ne-am prins!

- șobolanul a fost adus acolo prin Hotărâre de Consiliu Local, majoritar PSD la Ploiești, nu de alta dar dacă tot nu fac mai nimic, măcar să își justifice și ei existența și remunerația.

- șobolanul a fost ucis de un polițist local, care a transportat cadavrul în fața sediului PSD, pentru ca mai apoi să vină în viteză de după colț și să strige: ”Eu l-am prins!”, la rândului lui justificându-și salariul mai mare decât al unui polițist MAI.

- șobolanul a fost sustras din greșeală de hoțul care a spart sediul Poliției din Cornu, apoi abandonat în fața sediului PSD din Ploiești, gândindu-se că printre atâtea probe de la sediul în cauză, nimeni nu va cerceta și apariția cadavrului rozătoarei. Surpriză, noi luăm în calcul toate pistele. Suntem jurnaliști, nu polițiști la Cornu sau Caracal

Având în vedere toate acestea, oripilați de imagini și de situație, promitem să continuăm demersul nostru jurnalistic, fără să ne fie jenă să ne autoinvităm pe la aproape toate televiziunile de știri, alături de reputații Monica Tatoiu, Luis Lazarus, Sorin Ovidiu Bălan, Oacă, Vacă, Ștoacă și interlopul de treabă, cunoscut drept Codiță.

