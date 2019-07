Cineva s-a distrat pe prestigiosul site ejobs.ro, postând oferta: ”Astronaut pentru prima companie lansată pe Marte”

Pe ejobs găsești locuri de muncă. Este considerat un site serios, unde sunt postate anunțurile specifice pieței de muncă. Sătul de prea multă seriozitate, cineva a postat un anunț amuzant:

”Astronaut pentru prima companie lansată pe Marte.

Candidatul ideal

Căutăm coleg cu orientare bună în spațiu, dornic să aterizeze oriunde în afara Terrei și să se aclimatizeze. Totodată ar fi bine să:

îi placă să stea la temperaturi cu minus la birou, fără aerotermă;

nu se panicheze când metroul rămâne în tunel și nu mai simte pic de oxigen;

lucreze fără stresul timpului (un an pe Marte durează cam doi ani pământeni);

facă fotografii bune și neapărat selfie-uri (neapărat peste 60, ultimul record de pe Marte);

fi mers cel puțin o dată la mare în extrasezon sau în Vamă după 1 Mai muncitoresc;

fi trecut printr-o facultate tehnică, adică să fi rezolvat cu brio situațiile neașteptate de la curs: un monitor care nu funcționa, o ușă care s-a blocat;

se descurce bine în limba lui Shakespeare, dar și în limba lui Dostoievski (nu e de glumă cu rușii, sunt experți când ai o problemă în spațiu);

să fi rămas mult timp în cabina piloților după ce te-ai revoltat că ți s-a terminat vacanța;

să știe să înoate în cele mai extravagante vestimentații (de exemplu, într-un costum de zbor și pantofi de tenis).

Descrierea jobului

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

ResponsabilitățiVrem să fii primul angajat care pune piciorul într-o companie nou lansată pe Marte dacă:

Vii la timp la birou și ai mereu cardul de acces la tine;

Știi procedurile și regulamentul de ordine interioară ca pe o rugăciune de lansat în spațiu;

Reușești să supraviețuiești cu orele în sala de ședințe;

Vii mereu cu idei noi și ingenioase pentru a repara un calculator, o ușă, un espressor de cafea sau chiar aerul condiționat în această perioadă;

Faci de mâncare colegilor (de multe ori cu resurse minime din frigider) când sunt fenomene meteo extreme.

Ești atent la cine și ce trece prin birou și pe lângă birou (colegi, șefi, obiecte neidentificate)



BeneficiiPentru activitățile tale, te vom recompensa cu:

salariu astronomic;

vacanță cu bilet dus-întors, pe Marte, cursă business-class cu NASA;

prânzul la conservă, de sărbători sarmale, salată boeuf și cozonac, după tradiție, tot la conservă;

asigurare medicală care include și un program nutriționist bazat pe mâncare la conserve

Un CD cu piesa Plec pe Marte a lui Smiley

abonament la sala FlyFitness

training în Cometa Vomei, da așa cum e numit avionul în care NASA face pregătirea pentru imponderabilitate.

Adaugă și Formularul 171 (nu, nu e pentru ANAF de data asta, ci cu date despre tine), precum și o scrisoare de intenție. Povestește-ne cât de determinat ești să pleci pe Marte (ai plătit chiria pe doi ani în avans, ai făcut o comandă uriașă de mâncare pentru pisica ta, ai acordul în scris al părinților, iubitei/iubitului). Toate aplicările vor fi tratate cu maximă seriozitate și vor respecta standardele NASA de selecție.

Descrierea companiei

Suntem o companie aflată la început de drum, parteneră NASA. Ne-am fondat în 2019 după ce am observat că nu prea mai e loc de trai pe pământ, că anotimpurile nu se mai respectă. În plus, în metrourile spre Pipera nu prea mai e loc și de prietenie nu prea mai poate fi vorba. Descoperirea apei sub formă înghețată pe Marte ne-a dat speranțe mari că putem avea birourile acolo. Valorile noastre sunt: libertate și fraternitate pe Marte!Adresa: 14.5°S, 175.4°E

Comentează cu profilul tău de Facebook