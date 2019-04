”Mitralierelor” care sunt cuminți de Paște, iepurașul le aduce consiliere ”bombă”

Dacă ești un om bun, cu sufletul curat, iepurașul nu te sare, deși asta știe cel mai bine să facă... să sară.

Avem dovada că deputatul Cătălin Rădulescu, zis Mitralieră, și-a îmbogățit arsenalul militar cu o ”bombă”. Domnișoara îi este consilier, putându-se lesne observa că etalează o multitudine de calități, care o recomandă în consilieri de tot felul.

Spre exemplu, în cazul deputatului Rădulescu, banduliera mitralierei necesită atenție deosebită. Să o ai pe drepta, să o ai pe stânga? Iată o dilemă, pe care doar o consilieră destoinică, pregătită și cu o bogată experiență o poate elucida.

Conform fișei postului, o altă sarcină de serviciu este să verifice dacă arma lui Rădulescu are permanent glonț pe țeavă. ”Nu-i lucru ușor”, a declarat domnișoara consilier. ”Nu te poți uita direct pe țeavă, pentru că e destul de mică în diametru, fiind și întuneric înăuntru. Trebuie să îi dai husa jos și să verifici cu atenție. Cătălin are trăgaciul extrem de sensibil, existând riscul să te împuște într-o clipă.”, a precizat ea.

Cum deputatul și-a făcut mulți dușmani, mai ales printre haștagiști, permanent trebuie să stea în gardă. Nici asta nu-i lucru ușor. Necesită pregătire fizică adecvată, practic serii dese de ”culcat, drepți, culcat, depți!” Aceeași consilieră ne explică: ”Am obținut rezultate deosebite cu domnul deputat. După antrenamente epuizante, a învățat deja jumătate dintre comenzi, mai exact ”culcat”. Nici nu trebuie să insist, că deja e lat, la orizontală. Mai avem de lucru la capitolul ”drepți”, nereușind de fiecare dată să stea țeapăn și să prezinte arma, așa cum îi stă bine unui erou.”

Recunoaștem că suntem puțin invidioși pe domnul deputat Mitralieră, mai ales că noi știm comenzile, dar iepurașul refuză să ne aducă o consilieră care să ne antreneze puțin. Am fost însă cuminți, pentru că deși puteam să scriem mult mai urât de atât, nu am făcut-o. Dacă iepurașul va ține cont de bunătatea noastră, poate ne va trimite și nouă o consilieră, așa cum i-a adus în dar lui ”Cătă, the machine gun”. Dacă primim măcar una, promitem să vă trimitem poze.

Paște fericit, Cătă! Paște fericit... 're-ai al iepurelui, Doamne iartă-ne!

*Acest text nu este un pamflet, ci o răutate din Joia Mare, venită din partea unor păcătoși, care speră ca păcatele să le fie ierate, vineri, când vor trece pe sub masă. (pe sub Acea masă, nu pe sub cea a lui Cătă, unde am putea să ne împiedicăm de vreo consilieră).

sursa foto: kmkz, răutatea și invidia: observatorulph.ro