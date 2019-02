”Nu mai râdeți de Mircea Badea! În fond, a luat locul doi, un fel de medalie de argint.” - cele mai ”tari” ironii de după lupta pe care nu apuci să o vezi...

Cândva un prezentator îndrăgit de mulți, Mircea Badea a ajuns să fie unul dintre cei mai detestați, și asta din cauza felului în care își exprimă public adulația pentru personaje controversate.

Se spune (și se verifică în realitate) că așa cum îți așterni, tot așa și dormi. E drept că să adormi după doar 5 secunde, parcă e prea mult. Fiecare este liber să își exprime opiniile, la fel cum fiecare trebuie să și le asume. Pentru mulți dintre români, Mircea Badea pare să fi depășit cu mult limita toleranței. Așa se face că sâmbătă seara, Badea le-a oferit prilejul perfect să se amuze pe seama lui. Un fel de palidă ”răzbunare” pentru tot ceea ce nu au putut să îi reproșeze în mod direct, nu neapărat opiniile cu care poți fi sau nu de acord, ci mai ales felul ofensator în care le exprimă.

Suntem ceea ce demonstrăm că suntem, nu ceea ce credem sau cred ceilalți că suntem. Spre exemplu, Badea a crezut că este un mare specialist în arte marțiale și numai. El este specialist în orice, iar dacă nu ești pe aceeași lungime de undă cu el, atunci ești: prost, tâmpit, limitat, puțintel la minte... și lista lui poate continua. Evident, orice om sănătos la minte îl poate ignora. Să fim serioși, lumea nu începe și nu se termină cu unul ca Badea, așa cum nu începe și nu se termină cu niciunul dintre noi. Sunt alte lucruri mai importante de făcut în viață. Cu toate acestea, momente ca cel de ieri, nu au cum să treacă neobservate și nemarcate de cei pe care de-a lungul vremii i-a jignit în fel și chip.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Deși fusese bătut în ”confruntarea” precedentă, Badea a mai dorit să își încerce norocul, neînțelegând că lupta cu un sportiv adevărat nu are un final care ține de noroc, ci unul care ține de pregătire, de știința de a face performanță, de uriașa muncă din spatele performanței. Să privești obsesiv la meciuri din această categorie și să frecventezi sălile de forță, nu înseamnă că ai devenit unul dintre cei cu care vrei să îți măsori forțele. Asta nu a înțeles Mircea Badea.

Așa se face că adeversarul său, Teodor Emi, a avut nevoie de doar 5 secunde pentru a-i da ”daună totală”. Motocilisclistul i-a administrat un somnifer, pe care îl ținea pe genunchi. După ce și-a revenit din KO, în loc să recunoască sportiv înfrângerea, așa cum face orice SPORTIV ADEVĂRAT, cu fair play, Badea a mai demonstrat încă o dată ce caracter are, postând pe pagina de facebook: ”Sa spui despre asta ca e "motociclist", cand vezi cu ce se ocupa si carte de vizita are, e ca si cum ai spune ca un fotbalist la Steaua este autombilist pentru ca sofeaza un BMW. Un lucru e sigur: nu sunt fricos. N-am fost si nu voi fi niciodata. Atfel, totul ok. Ne vedem maine la emisiune de la 21.00 la 24.00.

P.S. Sa spui cum "am fost lesinat minute bune" este fake news: nu te lasa doctorul sa te ridici pana nu ti face teste. N-am facut deloc caz de meciul asta inainte, n-o sa fac nici dupa.”

Și cum poporului român i se pot reproșa multe, doar lipsa umorului nu, rețelele de socializare s-au umplut de ironii, unele de calitate, absolut savuroase:

”Pumnii stransi pentru urmatorul meci! Serios. Apuca sa-i strangi macar.”

”Altfel ,totul KO, nu OK....ai vrut să zici.”

”Bag picioarele in el Netflix. Ma duc sa imi iau o punga de seminte, imi pun alea 5 secunde de pe youtube in loop!”

”Foarte urât din partea motociclistului să dea intr-o domnișoară! Lasă Mircea, nu-i nimic, tu rămâi prințesa noastră!

”Mircea, felicitări pentru locul 2, e ca și cum ai fi luat medalia de argint. Să aduci cupuța câștigată la emisiune să o vedem.”

”Mie mi-a plăcut cum băiatul după ce ți-a dat KO a mai făcut niște flotări, că se aștepta să facă mai multă mișcare azi.”

”Am probe ca meciul a fost trucat.Antrenamentele motociclistului au fost finantate de Soros.La Realitatea Tv se anunțase ca Mircea nu va avea sanse,insa la A3,Pieleanu si Chiriac se jurau ca asa cum arata rezultatul sondajelor facute de ei,Mircea Badea este castigator in proportie de 125%...”

”Ba. baiatule, cred ca tu ai trait cea mai mare umilinta din cate exista pe lumea asta. Knockout-ul care l-ai incasat nu a venit din partea motociclistului. ESTE DIN PARTEA TUTUROR celor care au participat la protest in 10 august si carora le-ai zis "ma p.s pe voi", toti am contribuit.”

”Problema este, cum mai mânanci tu c...t acum, ca ai botu' umflat.”

”Prima data ai crezut ca ala e doar motociclist. Acum stiai foarte bine cine este. Dar tu nu.....Batman, Batman. Tu crezi ca in artele marțiale este vb de gura mare si aroganță!? Acolo este vb de multa munca, respect, disciplina, ceea ce tie iti lipseste cu desăvârșire. Orgoliu de prost. Ai detronat-o pe Dancila, ce sa zic!”

”Am auzit ca inainte de meci l-ai salutat, i-ai zis "Give me five"! ”

”Ai făcut cursuri de Knock Out?”

”Fă o sesizare la CCR, așa cum v-ați obișnuit, poate îl revocați și pe el. Ia și de la mine o plăcuță suedeză!”

”Lasa vrajala, ca pe tine si Rifai daca te prinde te bate!”

” Te-a topit! Stăteai pe jos, zici ca făceai reclama la necaz .”

”Mircea Badea, tu stii bataie, c-ai mai luat !”

”Taci, că ai dormit ca o putoare!”

”Ți-a dat ăla o bucată, de a adormit și Voiculescu, care nu era de față...”

”Cu Carmen Brumă (partenera de viață) tot 5 secunde durează?”

... și lista poate continua, fiind nu mai puțin de 5000 de comentarii la postarea lui Mircea Badea de AICI.

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor









Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro