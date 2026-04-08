- Publicitate -
Observatorul PrahoveanExclusiv

Când va opri Termo Ploiești căldura. A fost luată o decizie intermediară

Autor: Andra Ilie
calorifer

Odată cu încălzirea vremii, caloriferele ploieștenilor racordați la sistemul public de termoficare au devenit mai reci pe timpul zilei.

- Publicitate -

Contactat de Observatorul Prahovean, Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a declarat că furnizarea căldurii este corelată cu temperaturile exterioare, cu excepția unităților sanitare și de învățământ.

Astfel, operatorul a decis să furnizeze căldură doar pe timpul nopții, în intervalul 18:00 – 08:00.

- Publicitate -

Când oprește Termo Ploiești căldura la bloc

Potrivit legii, căldura se oprește în sistem centralizat după ce se înregistrează trei nopți consecutive cu temperaturi medii exterioare de peste +10°C.

„După episodul de vreme mai rece, prognozat în perioada Paștelui, se anunță temperaturi în creștere. Estimăm că undeva între 15 și 20 aprilie vom anunța finalul sezonului de încălzire”, ne-a declarat Bogdan Becheanu.

 

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -