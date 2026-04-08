Când va opri Termo Ploiești căldura. A fost luată o decizie intermediară

Odată cu încălzirea vremii, caloriferele ploieștenilor racordați la sistemul public de termoficare au devenit mai reci pe timpul zilei.

Contactat de Observatorul Prahovean, Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a declarat că furnizarea căldurii este corelată cu temperaturile exterioare, cu excepția unităților sanitare și de învățământ.

Astfel, operatorul a decis să furnizeze căldură doar pe timpul nopții, în intervalul 18:00 – 08:00.

Când oprește Termo Ploiești căldura la bloc

Potrivit legii, căldura se oprește în sistem centralizat după ce se înregistrează trei nopți consecutive cu temperaturi medii exterioare de peste +10°C.

„După episodul de vreme mai rece, prognozat în perioada Paștelui, se anunță temperaturi în creștere. Estimăm că undeva între 15 și 20 aprilie vom anunța finalul sezonului de încălzire”, ne-a declarat Bogdan Becheanu.