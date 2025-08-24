Nume noi la Republik Fest Ploiești 2025. Cine va concerta

Mult așteptatul festival de la Ploiești a intrat pe ultima sută de metri în faza de pregătire. Doar două săptămâni ne mai despart de weekendul 5-7 septembrie, de cea de a doua ediție a Republik Fest din Parcul Constantin Stere. Biletele pot fi cumpărate online pe www.republikfest.ro

Organizatorul festivalului, Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, a anunțat ultimul val de artiști care vor concerta pe scenele amplasate în Parcul Bucov.

Astfel, pe lângă Hooverphonic, Nneka, Subcarpați, Deliric, Silent Strike, Byron, GRAYSSOKER, Dimitri’s Bats, Claro Que No, Grimus, Paul Tihan, Toulouse Lautrec, Pinholes, E-Na-Na și Sukar Nation, în line up-ul festivalului de la Ploiești au apărut nume noi.

Așa arată afișul final al festivalului:

Proiectul Queen Simfonic – grand opening la Republik Fest

Echipa Filarmonicii Paul Constantinescu nu este doar organizatoarea festivalului de la Ploiești, ci și cea care va oferi unul dintre cele mai așteptate momente din cele trei zile de festival.

Proiectul Queen Simfonic a stârnit un interes impresionant, ceea ce nu este deloc greu de explicat. Acest show are două ingrediente esențiale: hiturile celebrei trupe britanice și calitatea reinterpretării simfonice a acestora.

