Femeie bătută în fața unei scări de bloc din Ploiești VIDEO

O femeie a fost bătută de concubinul său, în fața unei scări de bloc din Ploiești. VIDEO (cu impact emoțional) la sfârșitul textului.

Camera video a surprins agresiunea

Incidentul s-a petrecut joi, 21 august în jurul orei 22:30, în cartierul Vest. Camera de supraveghere a asociației de proprietari a surprins momentul agresiunii fizice.

În imagini apare un bărbat, care o lovește de două ori, cu palma, pe o femeie. Șocată de gestul concubinului său, victima încearcă să se protojeze.

Un martor la incident a sunat la 112, iar un echipaj de Poliție i-a identificat pe cei doi.

Femeia nu a depus plângere

Femeia a refuzat să depună plângere, susținând că a fost vorba doar de o dispută verbală.

În urma răspunsurilor victimei la întrebările din formularul de risc (documentul tip poate fi consultat aici: formular evaluare risc), polițiștii nu au putut să emită un ordin provizoriu de protecție.

Zeci de victime ale violenței domestice în Prahova

De la începutul anului până în prezent, în singura locuință protejată din județ au ajuns zeci de femei (unele cu copii), maltratate de parteneri.

„Cele mai multe, din păcate, nu cer ajutor. Se intervine în situații critice când e nevoie de Poliție și alte autorități ale statului. De la începutul anului, am avut în centrul protejat din Prahova 31 de victime ale violenței domestice, femei și copii cu vârsta până în 13 ani. Trist este că, în multe cazuri după ce ies din centru, multe femei revin la parteneri, deși au cerut ordin de protecție. Este vorba despre acea dependență victimă- aggresor, așa numitul sindrom Stockholm”, au precizat reprezentanții DGASPC Prahova.

Comunicatul IPJ Prahova

Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Ploiești au fost sesizați la data de 21 august a.c., în jurul orei 23.00, de către un locatar al unui imobil situat într-un cartier din zona de vest a municipiului, cu privire la faptul că la parterul blocului se desfășoară un conflict între două persoane.

Echipajul de poliție s-a deplasat de urgență la fața locului, unde a fost identificat un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din județul Dâmbovița și o femeie, de 46 de ani, din municipiul Ploiești.

Cu ocazia intervenției, femeia a declarat că între aceasta si bărbatul în cauză nu a avut loc un act de agresiune, ci au avut un conflict verbal, pe fondul unor neînțelegeri în relația personală.

Aceasta a declarat verbal și în scris faptul că nu a fost victima unei infracțiuni și nu formulează plângere penală.

De asemenea, conform procedurilor legale în vigoare, polițiștii au realizat formularul de evaluare a riscului, fără ca bărbatul sa fie de față, însă, pe baza răspunsurilor acesteia, nu au fost îndeplinite condițiile necesare pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii i-au înmânat femeii cererea privind emiterea de către instanță a unui ordin de protecție.

Având în vedere înregistrările video prezentate, organele de poliție vor relua cercetările, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale în consecință.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova își reafirmă angajamentul ferm în prevenirea și combaterea oricărei forme de violență domestică, intervenind cu celeritate pentru protejarea victimelor și aplicarea cadrului legal în vigoare