Localități din Prahova care pot pierde statutul de oraș și comună

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Mult controversata propunere de comasare a unor comune, dar și de reducere a cheltuielilor ar putea conduce la o situație dramatică în Prahova. Zeci de localități din județ nu întrunesc criteriile pentru a-și menține statutul de comună sau oraș.

Din punct de vedere al organizării administrative, județul Prahova are 104 de unități administrativ – teritoriale, dintre care 14 urbane (2 municipii și 12 orașe) și 90 de comune.

Dacă ar fi respectat planul de amenajare a teritoriului național, reactualizat în 2021, multe comune și orașe din Prahova ar putea fi declasificate. Iar acest lucru ar avea loc nu doar ca urmare a numărului mic de locuitori.

Multe dintre comunele prahovene nu dețin infrastructura medicală și, cel mai grav, sunt în imposibilitatea de a asigura finanțarea cheltuielilor din bugetul propriu.

Comune din Prahova cu sub 1000 de locuitori

Dacă am ține cont strict de numărul de locuitori, din start, șase comune prahovene ar putea fi declasificate. Conform ultimului recensământ, șase comune din Prahova au mai puțin de 1000 de locuitori.

Jugureni, de exemplu, are doar 460 de locuitori. Pe lista comunelor care au sub 1000 de locuitori figurează Cosminele, Lapoș, Tătaru, Salcia și Talea.

Practic, în acest caz comunele ar putea fi declasificate prin simplul fapt că, potrivit planului de amenajare a teritoriului național, nu întrunesc statutul de comună cu privire la numărul de locuitori.

Zeci de comune din Prahova au sub 5.000 de locuitori

Dacă s-ar ține cont de propunerea ca o comună să aibă cel puțin 5.000 de locuitori, 49 de unități administrativ – teritoriale din Prahova și-ar pierde acest statut. Asta în condițiile în care numărul de locuitori este, în cele mai multe cazuri sub 2000 de locuitori.

Pe listă  figurează comune în care au fost înregistrate scăderi ale populației chiar și cu 30 – 50% în perioada 1966 – 1988.

Este cazul localităților Adunați (1896 de locuitori), Aluniș (3351 de locuitori), Apostolache
(1930 de locuitori), Ariceștii Zeletin (1038 de locuitori), Baba Ana (3546 de locuitori), Balta Doamnei (2374 de locuitori), Bălțești (3350 de locuitori), Bătrâni (1792 de locuitori)

Pe listă ar figura și comunele Bertea (2701 de locuitori), Boldești – Grădiștea (1433 de locuitori), Călugăreni (1013 de locuitori), Cărbunești (1450 de locuitori), Chiojdeanca
1510 de locuitori), dar și Cocorăștii Colț (2681 de locuitori), Dumbrăvești (
3294 de locuitori), Fântânele (1821 de locuitori) și Fulga (2889 de locuitori).

Gherghița (1918 de locuitori), Gornet (2670 de locuitori), Gornet Cricov (1976 de locuitori), Gura Vadului (1979 de locuitori), Mănești (3551 de locuitori), Olari (1769 de locuitori), Păcureți (1754 de locuitori), Plopu (2390 de locuitori), Posești (3636 de locuitori), Predeal Sărari (2127 de locuitori) sunt alte câteva comune care nu ar întruni această listă.

Lista mai include localitățile Provița de Jos (2.131 locuitori), Provița de Sus (1.719 locuitori), Sălciile (1657 locuitori), Secăria (1078 de locuitori), Șoimari (2611 de locuitori), Șotrile (3142 de locuitori), Starchiojd (3299 de locuitori), Ștefești (1929 de locuitori), Surani (1635 de locuitori), Teișani (3343 de locuitori), Tinosu (2138 de locuitori), Tomșani (3908 de locuitori), Vadu Săpat (1528 de locuitori), Vîlcănești (3244 de locuitori) și Șirna (4243 de locuitori).

Orașe cu un număr mai mic de 10.000 de locuitori

Situația se regăsește și în cazul unor orașe care au o populație mai mică de 10.000 de locuitori.

Azuga, de exemplu, este încadrată ca oraș de rang III, cu o populație de 6.119 locuitori. La 1 ianuarie 2025, conform datelor de la Direcția de Statistică Prahova, localitatea de pe Valea Prahovei avea doar 4.363 de locuitori în funcție de domiciliu, în condițiile în care statutul de oraș este obținut în cazul în care localitatea are 10.000 de locuitori.

Nici orașele Bușteni, Plopeni și Slănic nu întrunesc condiția referitoare la numărul minim de 10.000 de locuitori.

Fără infrastructură medicală și fără bani în buget

Dacă planul de amenajare a teritoriului național ar fi respectat ad-litteram alte zeci de comune nu și-ar putea menține acest statut ca urmare a faptului că nu sunt îndeplinite alte criterii, de data aceasta care țin strict de nivelul de dezvoltare al localității.

Încă avem comune în care nu există Infrastructură medicală, dar și comune care nu pot să-și acopere cel puțin cheltuielile de funcționare. Iar acestea sunt doar două dintre condițiile esențiale pentru menținerea statului de comună.

La Păcureți și Boldești Grădiștea, localități cu 1.754, respectiv 1.433 de locuitori, nu există niciun medic de familie, (Detalii AICI).

Tot la acest capitol există deficit de medici inclusiv în mediul urban, unde este prevăzută norma de 1,8 medici/1000 de locuitori.

Mult mai dramatic este că zeci de comune se regăsesc în situația în care nu pot să-și acopere cheltuielile de funcționare din propriul buget. Situația ar fi îngreunată mai ales în cazul în care finanțarea unor proiecte europene ar fi blocată, iar constructorii vor solicita penalități în instanță (Detalii AICI).

