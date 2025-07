Cine cântă la Republik Fest Ploiești 2025

Republik Fest Ploiești revine în 2025 cu a doua ediție, tot la Parcul Bucov, în perioada 5-7 septembrie.

- Publicitate -

Organizatorul evenimentului, Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, a anunțat primele nume de trupe și artiști care vor urca pe scenele festivalului.

Este vorba de Hooverphonic, Nneka, Subcarpați, Deliric, Silent Strike, byron, GRAYSSOKER, Dimitri’s Bats, Claro Que No și mulți alții. Abonamentele Early Bird s-au pus în vânzare online, urmând ca prețurile să crească pe 1 august. Acestea pot fi cumpărate de AICI

Hooverphonic, trupa cu peste 210 milioane de aprecieri

Trupa Hooverphonic vine în formula originală la Ploiești, la capătul unui turneu aniversar – 25 de ani de la lansarea albumului „The Magnificent Tree”, albumul care a dat hituri precum: „Mad About You”, „Vinegar & Salt”, „Out of Sight” sau „Jackie Cane”.

Social De ce bonul de garanție Returo nu poate fi folosit la orice magazin Mai mulți cititori ne-au semnalat că nu au putut folosi bonul pentru garanția de 50 de bani în sistemul Returo la alte magazine decât...

- Publicitate -

Belgienii de la Hooverphonic au lansat 10 albume în peste un sfert de secol. Hituri precum „Mad About You”, „Eden” sau „2 Wicky”, combină trip hop-ul cu rockul alternativ și cu muzica electronică.

Piesele trupei au fost incluse pe soundtrack-urile multor filme precum CSI, La Femme Nikita, I Know What You Did Last Summer, Permanent Midnight, The Interview, Stealing Beauty sau Third Watch.

Nneka este un alt nume care stârnește interes pe toate scenele lumii. Milioane de urmăritori în online și un stil muzical ”din filmul” Republik Fest.

- Publicitate -

Faptul că prestația celor de la Subcarpați a fost una dintre cele mai apreciate de la prima ediție, a reprezentat motivul pentru ca publicul să îi ceară din nou, iar organizatorii să se conformeze. Bineînțeles, să nu vă așteptați să vedeți și să auziți de la ei exact ceea ce ați primit anul trecut. Sunt atât de buni și creativi, încât știm că pe lângă hiturile pe care cu toții le așteptăm, vin cu multe elemente de noutate.

Pe afiș, regăsim Deliric & Silent Strike. Cu toate acestea, ”regăsim” nu înseamnă că veți vedea și veți asculta ceea ce s-a petrecut anul trecut. Da, acești artiști superapreciați vor urca pe scenă, dar cu un show 100% nou.