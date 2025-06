Caffe Milano: Povestea înghețatei italienești din Ploiești

În centrul Ploieștiului, de zece ani de zile, funcționează Caffe Milano, locul unde majoritatea ploieștenilor spun, că se mănâncă cea mai bună înghețată din oraș. Alții îi contrazic, dar aceștia din urmă sunt în minoritate. Textura înghețatei de la Caffe Milano este cea a adevăratei înghețate italienești, iar sortimentele de aici sunt unice pe piața prahoveană. Astfel, doar aici cei mai curajoși pot încerca, atunci când găsesc, înghețată cu aromă de parmezan sau înghețată de cărbune vegetal cu cocos. Înghețata de ciocolată neagră cu sare de mare este unul dintre cele mai noi sortimente gândite de Dragoș, jumătatea masculină a Caffe Milano. Și acestea sunt doar trei dintre sortimentele „ciudate” pe care Caffe Milano le pregătește.

Dar care este povestea acestui loc și a oamenilor care i-au pus bazele? Tocmai pentru că am fost curioși, în cadrul campaniei „Antreprenori de succes”, am fost să stăm de vorbă cu Elena, jumătatea feminină a Caffe Milano Ploiești. Dragoș, prins cu prepararea înghețatei delicioase, a lăsat-o pe soția sa să ne dezvăluie câte ceva din succesul pe care Caffe Milano îl are pe piața din Ploiești.

Caffe Milano și-a deschis pentru prima dată porțile pentru ploieșteni în anul 2015, atunci când Elena Ștefanache și Dragoș Știrbu, doi prahoveni mutați în Italia, au decis că e timpul să se întoarcă acasă. „Am deschis acum zece ani. Nici nu știm când au trecut anii aceștia”, spune Elena Ștefanache.

Au venit acasă în 2015 și, primul lucru pe care l-au făcut cu banii strânși în Italia, a fost să deschidă o gelaterie. I-a ajutat mult și experiența din Italia, unde aveau o trattorie și unde, mai târziu, au deschis și o gelaterie. Dragoș a trăit în Italia timp de 17 ani, iar Elena aproape 15. Dragoș a mers în Italia și a urmat cursuri pe lângă un renumit gelatier din Bergamo și, de la acesta, a deprins această meserie pe care, în prezent, o face atât de bine acasă, în România. „Acolo a învățat rețetele și câteva trucuri. Noi am păstrat rețetele lui (ale gelatierului italian – n.r.)”, dezvăluie Elena.

În 2015, nu era nicio altă gelaterie pe piața prahoveană, așa că, cei doi, au „spart gheața”, cum se spune.

Localul din centrul Ploieștiului, de la Winmarkt, este primul deschis și nici nu s-au mutat vreodată de acolo. Au deschis însă un laborator pentru înghețată și prăjituri, în urmă cu trei ani, într-un alt loc, pe Basarabilor. Aici, în centrul Ploieștiului, spațiul pentru prepararea produselor devenise neîncăpător odată cu trecerea la un alt nivel: prepararea și a mesei de prânz.

Au deschis acolo cu aparate mai vechi. De curând însă, au reușit și să acceseze câteva fonduri europene nerambursabile, cu ajutorul cărora au modernizat aparatura laboratorului. În plus, pentru vânzarea înghețatei, au amenajat și acolo punct de vânzare.

„Este laborator cu vânzare la geam. Avem aici doar înghețată și câteva prăjituri. Vânzarea funcționează doar pe perioada de vară dar alboratorul este tot timpul anului”, spune antreprenoarea.

Și nu s-au oprit. Pregătesc în curând deschiderea unui nou punct de lucru Caffe Milano, la Păulești, într-o zonă care se află, cumva, în apropierea casei părintești. „E tot un Caffe Milano, dar e mai micuț, așa…”, spune Elena.

La început Caffe Milano a fost doar gelaterie

„Noi când am deschis, aveam doar gelaterie. Deși era singura din oraș, a fost destul de greu până s-au învățat oamenii…”, povestește Elena despre începuturile mai dificile ale businessului în Ploiești. „Așa s-a născut Caffe Milano. N-am avut un plan bine pus la punct…”, mai adaugă ea amuzată.

Erau doar ei doi la început. Dragoș pregătea înghețata și prăjiturile, iar Elena era la vânzare. Și, încet, încet au reușit să crească, să evolueze și să-și formeze o adevărată echipă.

Așa era atunci, la început. Între timp însă, acum, la Caffe Milano, vin italieni să mănânce înghețată. Ei spun, uneori, că este mai bună decât în unele locuri din Italia.

„Depinde mult de materia primă folosită. Dacă folosești materie primă proaspătă, de calitate, nu are cum să nu iasă un produs bun”, este de părere antreprenoarea. Acestor ingrediente li se adaugă însă priceperea maestrului Dragoș, și rețetele sale secrete, aduse tocmai de la Bergamo. Toate acestea, la un loc, fac minuni din înghețata de la Caffe Milano.

În timp, în zece ani de zile, Ploieștiul a evoluat mult din punct de vedere al rafinamentului culinar. „S-au schimbat mult oamenii și mentalitatea”, a observat și Elena. Oamenii au înțeles destul de greu diferența între gelato și înghețata care se găsește în magazine. Și, de aici, a pornit și reticența față de prețul ridicat pentru gelato.

Ușor, ușor, însă toți au început să sesizeze diferența. La asta a contribuit și deschiderea celor doi antreprenori pentru a oferi oamenilor, care nu înțelegeau de ce trebuie să plătească atât pentru o cupă de înghețată, degustare gratuită. Numai așa a fost posibilă educarea gustului ploieștenilor care, în câteva luni, au înțeles diferența între înghețata din magazin și gelato artizanal autentic.

Care este secretul succesului Caffe Milano. Înghețata Dubai, la mare căutare

„Cred că, dacă faci ceea ce îți place, și te simți bine cu ceea ce faci, nu are cum să nu iasă bine… în orice!”, este de părere Elena Ștefanache.

În ceea ce privește calitatea superioară a înghețatei, cei doi nu fac rabat de la nimic în producerea ei. „Dacă folosești lapte de calitate, ciocolată de calitate sau cacao de calitate, alune, fistic și respecți întocmai rețeta (…) nu are cum să nu iasă bine”, adaugă ea. „Și, mai ales, trebuie să-ți placă! Trebuie să faci cu drag ceea ce faci!”, mai subliniază antreprenoarea.

Consideră că o mare parte a succesului pe care îl are businessul acum se datorează echipei de oameni care lucrează alături de ei. „Am avut mare noroc!”, spune ea.

Târgul de înghețată de la Rimini, în Italia, este neratat în fiecare an. Acolo merg mereu, trimit oamenii de lângă ei și, astfel, mereu sunt la curent cu toate noutățile în domeniul înghețatei. „Acolo se dă moda la înghețată!”, povestește Elena despre importanța târgului de înghețată de la Rimini.

Deși nu și-au dorit la început să se urce pe acest val, iată că, cererea mare de tot ce înseamnă „Dubai”, i-a făcut pe cei doi să se ralieze acestui nou trend.

Dragoș Știrbu a refuzat inițial. „Toată lumea făcea ciocolată Dubai, hai să nu facem și noi înghețată Dubai, am zis la început. Dar e așa o mare cerere de înghețată Dubai că, până la urmă, recent, am luat și cataif și facem și noi această înghețată Dubai. Dacă este cerere, trebuie să satisfacem cererea”, mărturisesc ei.

Sortimentele ciudate de înghețată, o „marcă” Caffe Milano Ploiești

La Caffe Milano ploieștenii știu deja că pot avea o surpriză în fiecare zi, în ceea ce privește gusturile „ciudate”. Pe lângă cele deja „clasice”, cum ar fi înghețata de ciocolată cu ghimbir, Dragoș Știrbu, „inventatorul”, mai testează clienții cu înghețată de pere cu parmezan sau înghețată de cărbune vegetal cu cocos.

Aceste sortimențe de înghețată nu sunt chimice, adică nu adaugă arome pentru a da gustul respectiv. Ele sunt chiar realizate din ingrediențe naturale. La înghețata de pere cu parmezan, de exemplu, folosesc pere naturale, iar parmezanul este parmezan natural, lăsat în lapte pentru maturat, unde își lasă gustul, și, apoi, se amestecă cu perele, explică Elena.

Și clienții care au alergii găsesc la Caffe Milano produse potrivite lor, atât înghețată cât și feluri de mâncare. Cu alte cuvinte, oferta de aici este la standardele din Italia, unde localurile țin cont de sensibilitățile și problemele de sănătate ale celor care le trec pragul.

Nici măcar la înghețata de fructe, fără lapte, nu folosesc agent chimic de îngroșare, ci folosesc făina de roșcove, un produs natural, care se foloseștie mult în industria alimentară dedicată bebelușilor.

Planuri de viitor: Un Caffe Milano „mai micuț”, la Păulești

Ca plan de viitor imediat, Elena Ștefanache și Dragoș Știrbu se pregătesc să deschidă un nou Caffe Milano, „mai micuț”, la Păulești. Au închiriat acolo un spațiu, pe strada Principală, și deschid „un pui” de Caffe Milano.

De ce au ales Păuleștiul? Pentru că ei locuiesc la Găgeni și, astfel, le este simplu să treacă pe acolo în drum spre Ploiești, glumește Elena.

Realitatea este că Păuleștiul s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. „Foarte multă lume din Ploiești s-a mutat acolo, în Păulești… mai la pădure, la aer curat”, mărturisește antreprenoarea.

Pentru a reuși să se împartă mai bine între business și familie, cei doi, care au doi copii elevi, și-au cumpărat un apartament în Ploiești. Astfel, în timpul săptămânii, când copiii au școală, locuiesc cu toții în apartamentul din Ploiești. În weekenduri și în vacanțe, se mută toți în casa de la Găgeni. Astfel, indiferent unde ar locui, cei doi sunt aproape, atât de Ploiești, cât și de Păulești.

Caffe Milano este cunoscut ca fiind locul din Ploiești unde mănânci „cea mai bună înghețată”

Caffe Milano este cunoscut ca fiind locul din Ploiești unde mănânci „cea mai bună înghețată”. Este vorba de ceea ce italienii numesc, gelato. Aceasta a fost adusă aici, pe meleaguri prahovene, de Dragoș Știrbu și Elena Ștefanache. Povestea gelateriei, ridicată ulterior la rang de cafenea, care servește și preparate culinare pentru masa de prânz, a fost posibilă datorită celor doi prahoveni care au ales să se întoarcă în România.

Odată cu deschiderea noului punct de lucru d ela Păulești, businessul de familie, care are la bază înghețata artizanală, se dezvoltă frumos, natural. Este indiciul care denotă faptul că și aici, în Ploiești și Prahova, lucrurile pot merge, și oamenii apreciază lucrurile cu adevărat de calitate.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Caffe Milano și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Caffe Milano nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.