Colecția impresionantă de insigne a profesorului Lucian Mihăescu

Într-o locuință plină de istorie din Ploiești, profesorul Lucian Mihăescu păstrează cu sfințenie o colecție impresionantă de peste 10.000 de insigne, medalii și fanioane din toate colțurile lumii. Fiecare dintre aceste obiecte are o poveste pe care colecționarul a spune fără să uite niciun detaliu.

Un destin legat de sport

Lucian Mihăescu este un nume care a strălucit în sportul românesc, un om dedicat cu trup și suflet performanței și pasiunilor sale. A avut o carieră remarcabilă, cu participări și medalii obținute la competiții naționale și internaționale în atletism și TIR Sportiv.

Însă dragostea sa pentru sport nu s-a oprit aici. Profesorul a practicat cu aceeași pasiune judo, schi și planorism sportiv, activând ani la rând în cadrul Aeroclubului Român din Strejnic. De altfel, aici a obținut și prestigiosul brevet internațional „C de Argint” de pilot în planorismul sportiv.

Profesor și mentor

Timp de mulți ani, Lucian Mihăescu a fost profesor de patinaj, formând generații de sportivi. Dintre elevii săi, Dorin Zărnescu și Liliana Coman s-au remarcat în mod deosebit, ajungând campioni și medaliați la nivel internațional. În ochii profesorului, fiecare elev a fost o oportunitate de a transmite mai departe pasiunea și disciplina sportului.

Colecția vie a unei vieți de poveste

Pe lângă cariera sportivă impresionantă, profesorul a găsit o altă modalitate de a-și onora iubirea pentru sport și de a imortaliza amintirile – colecția sa de insigne. „Niciuna dintre insigne n-are vreo valoare extraordinară în bani. Toate au însă o poveste. Cred că am sta o săptămână să vă zic despre fiecare”, povestește cu emoție profesorul. Printre cele mai dragi piese, profesorul ne arată cu un zâmbet larg: „Uite, asta e de la Daciadă, asta e de la Balcaniadă, pe asta am dat o sticlă de votcă primită și ea de la un coleg sârb. Astea de aici sunt din Franța, astea din Africa de Sud, am și din Japonia.”

Colecția nu e doar o adunare de obiecte, e o istorie personală, un mozaic de experiențe și prietenii. Fiecare insignă e un martor tăcut al drumurilor sale, al competițiilor, al pasiunii care nu a dispărut niciodată. Lucian Mihăescu nu colecționează doar insigne, ci și arme.

Iar printre piesele expuse pe peretele din spatele biroului la care își petrece timpul, sunt și piese unice. Acesta deține și singura replică a celebrului coif de la Coțofenești, piesa originală fiind furată dintr-un muzeu din Olanda anul acesta.

Urmărește interviul video oferit în exclusivitate pentru Obeservatorul Prahovean de colecționarul Lucian Mihăescu.

