Magazinul Orient din Ploiești, locul unde poți găsi cadoul perfect de sărbători

Dacă sunteți în pană de idei pentru cadouri de sărbători, treceți pe la magazinul Orient din centrul orașului, lângă Hotel Prahova. Sigur veți găsi ceva pe placul celor dragi dumneavoastră. Observatorul Prahovean a stat de vobă cu proprietarii magazinului, al căror mesaj este clar: “Noi chiar credem în proiectul nostru!”

Reporter: “Iată, au trecut deja patru ani de când, în plină pandemie ați deschis Magazinul Orient Ploiesti. Cum vi se pare totul, acum, privind în urmă? Cum au întâmpinat ploieștenii oferta dumneavoastră?

Antreprenor: “Atunci când am pornit la drum am avut amândoi, soția și cu mine, o idee frumoasă care s-a conturat într-o mică afacere de familie. Momentul era nefavorabil e-adevărat dar la finalul zilei, tot trebuia să punem cumva, o pâine pe masă.

Deși, iată, au trecut deja 4 ani și acum ne bucură la fel de mult să constatăm că atât vechii, cât și noii noștri clienți se arată fascinați de obiectele pe care le descoperă pe rafturile noastre, ori de câte ori ne trec pragul. Acest fapt, dimpreună cu vorbele laudative referitoare la initiativa noastră, ne-au dat și ne dau în continuare, mult curaj. Pentru că atunci când ești la început și te arunci în necunoscut cu o afacere de nișă ori când de-a lungul activității, economia regresează grav ca acum, îți trebuie foarte mult curaj și nebunie să continui. Iar clienții noștri au fost darnici cu încurajările și cu fidelitatea lor.

Desigur, noi știam din capul locului faptul că veneam în acest oraș cu altceva, cu un concept nou despre o altfel de ofertă și despre cum se face comerț cu amănuntul. Deși unii, ceva mai circumspecți ne-au spus că Ploiestiul nu este pregătit pentru asta, dați-mi voie să-i contrazic, ploieștenii sunt oameni cu mult bun gust.

Așadar, iată cum s-au împlinit de atunci patru ani și clienții fideli ne calcă în continuare pragul și ne spun să nu cumva să îndrăznim să dispărem, tocmai pentru că am înnobilat atât de multe case și am bucurat atât de multe suflete cu obiectele noastre. Așadar, noi chiar credem în proiectul nostru!

Apropos, credeți că gustul se educă?

Categoric, da! Gusturile se educă dar este foarte important și ce îți oferă piața!

Educarea gustului înseamnă emancipare. Așa cum de-a lungul timpului au lucrat la asta, în multe domenii “nebunii frumoși” din antreprenoriatul ploieștean, care au încercat să vină ca altceva. Să vă dau câteva exemple…

Chiar vă rog!

…ei bine, dacă până acum câțiva ani, meniurile cârciumilor urbei aveau în oferta lor încă vreo alte două feluri de mâncare pe lângă eternele ciorbă de burtă și ceafă de porc cu cartofi prăjiti, iată că acum, gusturile oamenilor au fost educate treptat și lumea mănâncă, mai nou: fructe de mare, fois gras, supă de broccoli, sushi ori șnițel prahovean la cârciumi cu ștaif precum Bulevard sau Cetate.

Acum avem în Ploiești, magazinele Gust Oriental, care ne oferă cea mai variată gamă de mirodenii, condimente, ingrediente fine și bunătățuri exotice pentru care acum câteva sute de ani se duceau pe mapamond, adevărate războaie. Acum nu mai este cazul, pentru că găsim toate aceste minuni ale orientului, pe pietonala din centrul Ploieștiului.

În domeniul articolelor de îmbrăcăminte, la fel, s-a trecut treptat pentru anotimpul rece, cum este cel în care ne aflăm, de la clasicele paltoane și galoși, la altfel de ținute, uneori extravagante, alteori haute couture, pe care le găsim în numeroasele magazine mai mici din orașul nostru, cum ar fi Crina sau cochetele magazine de profil din vecinătatea Halelor Centrale și nu doar la mall-urile din afara orașului.

Deasemenea, ploieștenii pot descoperi în continuare o varietate largă de țesături fine la prețuri rezonabile ori chiar materiale la metru, de calitate optimă, pe care și le pot alege cu ușurință, pe aceeași pietonală din centru, chiar în vecinătatea noastră.

Deasemenea, cu toții am devenit între timp mari iubitori de cafele, astfel încât astăzi avem în fiecare cafenea câte un “barista” ori un prăjitor de cafea profesionist. Am înlocuit, după anii ’90, cicoarea și nechezolul (n.r. naut), cu latte macchiato, cappuccino, espresso ristretto sau altele. Ploieștenii iubesc cafenelele și cafelele bune, de aceea avem acum Cafeneaua lui Caragiale, Café Milano, Acuarelle Café sau Compas Coffée.

De exemplu, în domeniul parfumeriei, până în anii ’90, toată lumea folosea levănțica ori trandafirul bulgăresc, ma rog, pentru că doar asta era oferta socialistă. Acum am descoperit și ne încântă olfactiv aromele de mosc, ambră, santal, oudh, patchouli, masala, santal, agar agar și multe, multe alte arome exotice, pe care, apropos, le puteți descoperi în magazinul nostru, sub formă de bețisoare parfumate, conuri ori uleiuri esențiale din India. Toate naturale. Cum v-am spus, mergem doar pe natural!

Avem antreprenori locali care vin pe piața ploieșteană cu tot felul de oferte curajoase ca și a noastră, cum ar fi parfumurile exotice de tip Arabian Scent ori parfumuri fine de la mărci de nișă de pe mapamond, pe care ni le oferă acum vecinii nostri de la Scent Dose.

Pe zona în care activăm, noi am ales să aducem ceva nou, altceva, motiv pentru care am evitat din start kitch-ul ieftin, plasticul sufocant, toxicul cu fundiță, sclipiciosul îndoielnic. Și da, acolo unde am putut am educat și noi, la rândul nostru, gusturi. Și suntem mândri de asta! Încurajările clienților noștri, vechi sau noi, fidelitatea lor ne oferă certitudinea că n-am dat greș și ne dorim să continuăm pe acest drum. Desigur, depinde foarte mult de ei. Avem în continuare nevoie de aceștia și ne dorim ca și alți iubitori de frumos și de autentic să ne descopere, dacă până acum, din varii motive, nu au făcut-o încă.

Ați făcut o radiografie interesantă a ofertelor de tip “altceva decât mall” de pe piața ploieșteană, mic negustorească, a gustului.

Comunitatea antreprenorilor locali mici și mijlocii trebuie ajutată, pentru că nu a fost niciodată susținută cu adevărat ci doar taxată de către adminstrații. Micii afaceriști au fost susținuti doar prin ei înșiși și doar cu suportul clienților lor. Antreprenorului urban îi este greu să țina piept unor competitor majori care activeaza agresiv pe piața comerțului mare iar dacă noi între noi suntem lipsiți de empatie și altruism și nu ne promovăm reciproc, nimeni nu o va face.

Dacă mai devreme am amintit doar o mică parte dintre acești antreprenori locali este doar pentru că ei mi-au venit primii în minte și nu pentru că nu sunt și alții, asemeni lor, la fel de merituoși. Nu în ultimul rând vreau să vă felicit pe voi, Grupul Observatorul Prahovean, pentru că, iată, sunteți la rândul vostru, un alt exemplu de antreprenoriat local de succes.

Dar în mod special vreau să vă felicit pentru o inițiativa unică în mass media românească: aceea de a avea rubrici dedicate, prin care promovați fără niciun fel de costuri, antreprenoriatul local, OAMENII de calitate din meseriile vocaționale și nu numai, bunul simț, frumosul, bunul gust și decența.

Mulțumim în numele lor și al nostru. Unde vă găsim în Ploiești?

Ne găsiți pe pietonala din centrul orașului, lângă Hotel Prahova, pietonală care sperăm ca odată și-odată, cu concursul administrației locale să devina ceea ce merită să fie cu adevărat, luând exemplul și bunele practici ale altor administrații urbane din țară; adică să devină o zonă de promenadă, o zona boemă, primitoare și plină de oferte minunate, cu numeroase terase animate cu ploieșteni frumoși, de prăvălii negustorești și afaceri de bun gust, de tipul celor pe care le-am descris ceva mai devreme. Trebuie să ținem ploieștenii în Ploiesti!

În final, pentru că nu vreau să abuzez acum de bunăvointa dumneavoastră aș dori să îi invităm pe ploieșteni să pășească cu încredere în universul nostru magic iar noi promitem că îi vom întâmpina ca și până acum, cu un zâmbet, cu o vorbă bună ori cu un sfat onest despre un cadou potrivit. Noi vom rămâne “aceiași altfel” și ne dorim ca ei să ne aleagă pe noi, atunci când vor dori să ofere celor dragi un cadou frumos, de bun gust, creat doar din elemente naturale și lucrat de mâinile dibace ale artizanilor din îndepărtatul Orient.

Suntem de găsit pe strada Mihai Kogălniceanu, la nr. 36, lângă Hotel Prahova, de Luni până Sâmbătă iar pentru mai multe informații, pe Facebook, la adresa: Magazinul Orient Ploiești.

Iar noi vă vom face o urare așa cum se face în lumea antreprenorilor: Să aveți spor!

Mulțumim, asemenea și Sărbători Fericite tuturor!

